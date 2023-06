El artista madrileño Alejandro Sanz ha comenzado este sábado la segunda etapa de la gira 'Sanz en Vivo' con un concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona en el que sus incondicionales han querido mostrarle su apoyo y su cariño después de que reconociera a sus seguidores que no está atravesando un buen momento personal.

El pasado 27 de mayo, Sanz publicó un mensaje en sus redes sociales, que preocupó a sus seguidores: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar". Sin embargo, días más tarde matizaba algo su mensaje afirmando: "Aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Durante su concierto, el artista se sintió arropado en todo momento por las miles de personas que se congregaron en el Navarra Arena. Justo antes de finalizar el concierto, el artista dio las gracias a sus seguidores por el cariño mostrado durante el concierto, unas palabras a las que el público respondió con una prolongada ovación, que Sanz recibió visiblemente emocionado.

"Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", afirmó el cantante, tras lo que habló sobre su estado de salud: "A estas cosas nunca intentemos buscarles un porqué; no es por nada ni por nadie".

El madrileño reconoció que este concierto era su "prueba de fuego" y, por lo visto sobre el escenario, la ha superado con nota. En su concierto de apertura de la gira, Alejandro Sanz ofreció a sus seguidores un espectáculo de más de dos horas de duración en el que, además de repasar sus grandes éxitos como 'Corazón Partío', 'Amiga mía' o 'Mi persona favorita', interpretó algunos de los temas incluidos en su último trabajo de estudio, 'Sanz', que ha sido nominado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2022 y ha sido el disco físico más vendido en España en 2021.