Nuevo tráiler de 'Toy Story 5': la lucha de Buzz Lightyear y un Woody calvo contra una tablet malvada

Los detalles La nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar llegará a los cines el 19 de junio. La película está dirigida por Andrew Stanton ('Buscando a Nemo y WALL-E'), codirigida por Kenna Harris ('Ciao Alberto') y producida por Lindsey Collins ('Turning Red').

El tráiler de 'Toy Story 5' revela una nueva aventura para los icónicos juguetes de Pixar, liderados por Woody y Buzz Lightyear, quienes enfrentan a Lilypad, una tablet que simboliza la relación de los niños con las pantallas. Woody, ahora calvo y afectado por el tiempo, se reúne con antiguos amigos como Jessie, Forky y Rex para rescatar a los juguetes de Andy. La película, que llegará a los cines el 19 de junio, sigue a la exitosa 'Toy Story 4', que recaudó más de 1.000 millones de dólares. Tom Hanks y Tim Allen regresan como las voces de Woody y Buzz, respectivamente. La dirección está a cargo de Andrew Stanton, con música de Randy Newman.

Ya tenemos tráiler de la quinta entrega de 'Toy Story', la exitosa franquicia de Pixar en la que los juguetes liderados por Woody y Bozz Lightyear se enfrentan a Lilypad, la tablet que llega a manos de Bonny, de 8 años, como representación de esa relación de los más pequeños de la casa con las pantallas.

En las imágenes vemos a un Woody calvo al que le afecta el paso de los años que acude al rescate de los juguetes que antes eran de Andy. Allí se encuentra con Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, además de con su gran compañero de aventuras, un Buzz Lightyear que se ve obligado a llamar a sus compañeros de la comando estelar.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, una 'Toy Story 4' que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla y ganó el Óscar a mejor película de animación. En total, la franquicia, cuya primera entrega estrenó en 1995, ha recaudado 3.300 millones de dólares en la taquilla mundial.

En la versión original, esta entrega seguirá contando con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como Lilypad. También estarán Craig Robinson como Atlas, Shelby Rabara como Snappy y Matty Matheson como Dr. Nutcase.

'Toy Story 5' está dirigida por Andrew Stanton ('Finding Nemo'), codirigida por Kenna Harris ('Ciao Alberto') y cuenta con la producción de Lindsey Collins ('Turning Red'), mientras que la banda sonora original volverá a correr a cargo de Randy Newman, encargado de la música de la franquicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.