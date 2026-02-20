Desde 'Anatomía de Grey' hasta 'Euphoria': Hollywood llora al actor Eric Dane, fallecido a los 53 años

El contexto El actor, conocido internacionalmente por haber interpretado a Mark Sloan en 'Anatomía de Grey' y a Cal Jacobs en 'Euphoria', ha fallecido a los 53 años, justo un año después de hacerse público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor Eric Dane, nacido en San Francisco en 1972, alcalzó la fama por su participación en una de las series más longevas y exitosas de la televisión 'Anatomia de Grey', que estuvo en antena hasta 22 temporadas, y en la juvenil y archiconocida 'Euphoria', de HBO.

Su debut en 1991 fue también en una de las series más recordadas de la década de los 90, 'Salvados por la campana'. También, el actor pasó después por series como 'Roseanne', 'Matrimonio con hijos' o 'Aquellos maravillosos años'.

Este viernes, Dane ha muerto, con solo 53 años, un año después de hacerse público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular caracterizada por la degeneración progresiva de las motoneuronas, encargadas de controlar los movimientos de las distintas partes del cuerpo. Esta degeneración ocasiona el debilitamiento de los músculos y la incapacidad de movimiento.

El actor pidió entonces privacidad tras anunciar que padecía esta enfermedad y reconocía estar preocupado por cómo el avance de la enfermedad. Este viernes, actores y directores de Hollywood le han homenajeado en las últimas horas.

"La liga de fútbol 'fantasy' de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", escribió en redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada de fútbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", dijo por su parte Sam Levinson, el creador de 'Euphoria, en un comunicado que difundió The Hollywood Reporter (THR).

Las cuentas oficiales en Instagram de esta serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista: "Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de 'Euphoria'. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil".

Los papeles más destacados de Dane, que falleció este juevess a causa del ELA, fueron como el cirujano plástico Mark Sloan, alias 'McSteamy' (Doctor Caliente), en 'Anatomía de Grey', el padre bisexual de Jacob Elordi en 'Euphoria' y el oficial al mando Tom Chandler en 'The Last Ship' ('El Último Barco').

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", informaron sus representantes en un comunicado difundido por THR. "Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", añadieron.

También, desde el elenco de 'Anatomía de Grey', como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner), han compartido sus condolencias en sus redes sociales, así como el el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd).

También, ABC y 20th Television han publicado un comunicado lamentando su muerte: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en 'Anatomía de Grey' dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".

La actriz Alyssa Milano, que trabajó junto a Dane en 'Charmed' ('Embrujadas'), compartió en Instagram un homenaje al actor: "No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".