La Academia Británica de Cine ha anunciado los nominados a los premios BAFTA 2023, un listado en el que está incluida Ana de Armas. La actriz hispano-cubana competirá la categoría de mejor actriz por su papel protagonista como Marilyn Monroe en la película 'Blonde'.

En esa misma categoría también se encuentran Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler (Till), Emma Thompson (Good luck to you, Leo Grande) y Michelle Williams (The Fabelmans).

La 76º edición de los premios del cine británico tendrá lugar el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres y Richard E. Grant será el presentador de la gala. En España, la ceremonia será retransmitida en directo desde las 20 horas por el canal TCM.

Además, este año habrá una gran novedad, y es que la retransmisión de la entrega de los últimos cuatro premios de la gala será en directo. Algo que difiere de años anteriores, donde la ceremonia era pregrabada para emitirse horas más tarde.

Una de las grandes sorpresas de esta ceremonia, que suele convertirse en una guía de lo que puede ocurrir en los Oscars, la ha dado la película 'Sin novedad en el frente' al convertirse en el título que ha conseguido más nominaciones (14). Sin embargo, parece que las favoritas siguen siendo: 'Almas en pena de Inisherin' (10 nominaciones) y 'Todo a la vez en todas partes' (10 nominaciones).

Lista completa de los nominados a los premios BAFTA 2023

Mejor película:

​Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Edward Berger (Sin novedad en el frente)

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Park Chan-wook (Decision to Leave)

Dan Kwan & Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Todd Field (Tár)

Gina Prince-Bythewood (La mujer rey)

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (La mujer rey)

Danielle Deadwyler (Till)

Ana de Armas (Blonde)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Austin Butler (Elvis​)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Daryl McCormack (Buena suerte, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau por The Whale

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Dolly de Leon por El triángulo de la tristeza

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Carey Mulligan por Al descubierto

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Eddie Redmayne por El ángel de la muerte

Albrecht Schuch por Sin novedad en el frente

Micheal Ward por El imperio de la luz

Mejor fotografía:

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Imperio de la luz

Top Gun: Maverick

Sin novedad en el frente

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Mejor guion original:

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

​Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

​Steven Spielberg & Tony Kushner (Los Fabelman)

​Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Edward Berger (Sin novedad en el frente)

​Kazuo Ishiguro (Living)

​Colm Bairéad (The Quiet Girl)

​Rebecca Lenkiewicz (Al descubierto)

​Samuel D. Hunter por (The Whale)

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Pinocho de Guillermo del Toro

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Sin novedad en el frente

Amsterdam

Babylon

Elvis

Mrs Harris Goes To Paris

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Roald Dahl's Matilda The Musical

The Whale

Mejor documental:

​All that Breathes (Shaunak Sen)

La belleza y el dolor (Laura Poitras)

Fire of Love (Sara Dosa)

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Navalny (Daniel Roher)

Aftersun

Almas en pena de Inisherin

Brian y Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Mira cómo corren

Las nadadoras

El prodigio

​Sin novedad en el frente (Edward Berger; Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre; Argentina)

La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer; Austria)

Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur)

The Quiet Girl (Colm Bairéad; Irlanda)