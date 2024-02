Tras el adelanto del pasado mes de diciembre en el que el festival anunciaba conciertos de Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Mikel Izal, Take That, Loreena Mckennitt, que actuará en una segunda fecha, Noches del Botánico colgaba el cartel de 'Sold Out' en los 6 shows. Ahora llega el esperado anuncio de los conciertos previstos para las 52 noches de música que se celebra este verano.

El festival musical, que se celebrará entre el 4 de junio y el 31 de julio de 2024 en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, ya ha anunciado las fechas y los artistas que harán vibrar la capital madrileña a lo largo de los meses de junio y julio. Además, este año celebran que este año será la primera vez que el festival cuente con este número de artistas femeninas como Mitski, Birdy, Estrella y Soleá Morente, Miranda o María José Llergo, con lo que buscan paliar "la brecha de género en festivales", según ha explicado el festival.

Conciertos en junio

Estos son todos los conciertos programados para el mes de junio y la fecha del concierto entre paréntesis:

Mitski (4)

Sen Senra (día 6)

PJ Harvey (7)

Rulo y La Contrabanda (8)

Caravan Palace y Travis Birds (11)

Sidonie y de El Columpio Asesino en su gira de despedida (12)

Status Quo (15),

Los Zigarros y The Jayhawks (16)

Tom Jones, vuelve a este ciclo dos años después (en concreto el 17)

Queens Of The Stone Age (20)

Lori Meyers (21)

Danna Paola (22)

Glen Hansard, en una jornada compartida con St. Paul & The Broken Bones (23)

Sheryl Crow (25)

Philip Glass Ensemble (26)

Miranda! y No Te Va a Gustar (27)

Iván Ferreiro (28)

Xoel López (29)

Chrissie Hynde y sus Pretenders (30).

Conciertos de Julio

Aquí se pueden consultar todos los conciertos del mes de julio y la fecha del concierto entre paréntesis:

Birdy y James Vincent McMorrow (1)

Ben Howard, Santero y Los Muchachos (2)

Masego y Greentea Peng (3)

James Blake (4)

Vance Joy y Sammy Rae & The Friends (5)

Santiago Auserón y su Academia Nocturna, el mismo día que Salif Keita (6)

Paolo Nutini y Jalen Ngonda (7)

Loreena McKennitt (8 y 9)

Tomatito, Sandra Carrasco y David de Arahal (9)

María José Llergo y Mahalia (10)

Gilberto Santa Rosa (11)

The Cult (12)

La noche de cantautores latinoamericanos: Julieta Venegas y Kevin Johansen (13)

Morente, Estrella y Soléa (14)

Laufey y Rita Payés (15)

Concierto conjunto de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito (16)

Toquinho y Camilla Faustino (16)

Take That (17)

Chucho Valdés y Andrea Motis (18)

Lianne La Havas y Madeleine Peyroux (19)

Israel Fernández y Ángeles Toledano (19)

Gipsy Kinds, Nicolás Reyes y Los Manolos (20)

Vulfpeck y Judith Hill (21)

James Blunt (22)

Marisa Monte (23)

Simple Minds (24)

Toto (27)

Passenger (25)

Rawayana & Friends y Los Amigos Invisibles (26)

Pixies (28)

Fat Freddy's Drop y The Skatalites (29)

Javier Camarena con la Orquesta de la Comunidad de Madrid (30)

Cuándo y dónde comprar entradas

Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta el próximo martes, 20 de febrero, a las 12.00 horas del mediodía y se podrán adquirir en las plataformas de venta oficiales, nochesdelbotanico.com y los canales de venta de El Corte Inglés, donde también se podrán comprar entradas físicas 24 horas después de su salida a la venta online.