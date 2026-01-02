Atresmedia, grupo privado líder en las Campanadas con cinco millones de espectadores y récord en Atresplayer

Los detalles La emisión con Alberto Chicote y Cristina Pedroche al frente, lideró entre las cadenas privadas con un 28,8% de share y 8,8 millones de espectadores únicos.

Atresmedia logró un éxito rotundo con la retransmisión de las Campanadas en laSexta, Antena 3 y Atresplayer, alcanzando cinco millones de espectadores en abierto y estableciendo un récord histórico en Atresplayer, con un incremento del 20% respecto al año anterior. Presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, las Campanadas lideraron entre las televisiones privadas, con un 30,7% de share en el momento exacto de las campanadas, superando a su competidor privado en 26,6 puntos. En total, la retransmisión obtuvo un 28,8% de share y 8,8 millones de espectadores únicos. Atresplayer destacó con un crecimiento del 154% en la emisión de laSexta y el mejor registro histórico para Antena 3.

Atresplayer arrasa

Por su parte, Atresplayer arrasó con las Campanadas Atresmedia, que lograron récord histórico de emisión en la plataforma. En este sentido, la emisión de laSexta en Atresplayer creció en un +154% respecto al año anterior, mientras que la retransmisión de Antena 3 alcanzó su mejor registro histórico de unas Campanadas, confirmando así el gran crecimiento y el éxito de esta emisión en la plataforma.

