Atresmedia, grupo privado líder en las Campanadas con cinco millones de espectadores y récord en Atresplayer

Los detalles La emisión con Alberto Chicote y Cristina Pedroche al frente, lideró entre las cadenas privadas con un 28,8% de share y 8,8 millones de espectadores únicos.

Atresmedia triunfó con la retransmisión de sus Campanadas en laSexta, Antena 3 y Atresplayer. Lo hizo reuniendo a cinco millones de espectadores en su retransmisión en abierto (laSexta y Antena 3), y logrando récord absoluto en Atresplayer, donde mejoró un 20% su rendimiento respecto al año pasado.

Presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, la retransmisión de las Campanadas fue líder entre las televisiones privadas, logrando una media del 30,7% de share y cinco millones de espectadores en el minuto exacto de las Campanadas, y aventajando a su principal competidor privado en 26,6 puntos.

En total, la retransmisión completa de estas Campanadas Atresmedia logró un 28,8% de share, 8,8 millones de espectadores únicos y una media de más de 4,1 millones de seguidores en su emisión en laSexta y Antena 3. Así, fue la retransmisión líder entre las televisiones privadas y superó a su principal competidor privado en 24,8 puntos.

Atresplayer arrasa

Por su parte, Atresplayer arrasó con las Campanadas Atresmedia, que lograron récord histórico de emisión en la plataforma. En este sentido, la emisión de laSexta en Atresplayer creció en un +154% respecto al año anterior, mientras que la retransmisión de Antena 3 alcanzó su mejor registro histórico de unas Campanadas, confirmando así el gran crecimiento y el éxito de esta emisión en la plataforma.

