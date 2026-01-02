Feijóo lanza un claro aviso a Vox ante una posible repetición electoral en Extremadura: "Sería una irresponsabilidad"

¿Qué ha dicho? El líder 'popular' denuncia que el partido de Santiago Abascal se haya llevado el protagonismo de los comicios autonómicos y recalca que el PP extremeño es una excepción en Europa, donde la extrema derecha está al alza y supera ya a los partidos tradicionales de centroderecha.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, advirtió a Vox sobre la estrategia de presentarse "para no gobernar", señalando que podría ser rentable a corto plazo, pero no indefinidamente. En una entrevista, Feijóo destacó que la salida de Vox de los ejecutivos del PP ha beneficiado a Abascal, mejorando sus resultados en encuestas y elecciones. Sin embargo, criticó la posible obstrucción de Vox en la gobernabilidad de Extremadura, donde el PP busca investir a María Guardiola. Feijóo enfatizó que el PP es el único partido capaz de gobernar en España, y consideró irresponsable forzar una repetición electoral. Además, subrayó que el PP ganó con claridad en Extremadura, pidiendo respeto a los resultados electorales.

El presidente nacional del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, avisó a Vox de que la estrategia de presentarse "para no gobernar" puede ser rentable "durante un tiempo", pero no "todo el tiempo", y advirtió al partido de Santiago Abascal de que sería "una irresponsabilidad" forzar una repetición electoral en Extremadura, donde el PP busca apoyos para investir a su candidata, María Guardiola.

En una entrevista con Servimedia, la primera que concede en 2026, Feijóo reconoció que "los datos" revelan que la salida de Vox de los ejecutivos del PP ha beneficiado a los de Abascal: se ha "recuperado" en las encuestas –algunas lo sitúan en el 18%– y ha revertido su tendencia a la baja con un "resultado bueno" en Extremadura, donde cosechó el 16,9% de los votos en las elecciones del 21 de diciembre. Vox venía de sacar un 9,6% en las europeas de 2024, frente al 12,4% de las generales de 2023 y el 15% de 2019.

Sin embargo, Feijóo considera que si Vox persiste en su actitud de eludir cualquier responsabilidad de Gobierno pondrá en duda su utilidad y más si bloquea la gobernabilidad de Extremadura, donde el PP se impuso el 21 de diciembre con el 43,2% de los votos. "Vox se ha recuperado en las encuestas y el resultado de Extremadura ha sido bueno. Otra cosa es que un partido sea útil cuando se presenta a las elecciones para no gobernar", señaló al ser preguntado por esta estrategia de los de Abascal.

"Yo entiendo que los partidos tenemos un compromiso, nos presentamos a las elecciones para pedir el voto y que ese voto se transforme en un programa político de gobierno. Pero si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien... Le irá bien durante un tiempo, no le va a ir bien durante todo el tiempo", ha asegurado.

El PP, "el único partido que puede gobernar"

En su opinión, esta es la prueba de que el PP es, "hoy por hoy, el único partido que puede gobernar en España": "¿Le ha ido a Vox bien salir de los gobiernos? Sí, hay que aceptarlo, porque gobernar es complejo; es decidir, es ser responsable de lo que haces, es tomar una alternativa en cada una de las decisiones que te correspondan, es un ejercicio de madurez democrática y de madurez política. Y todo esto lo hemos cumplido".

De cara a Extremadura, se inclinó por anteponer a Vox frente al PSOE para la investidura de Guardiola. "Los extremeños han decidido que haya un gobierno presidido por el PP y que necesite acuerdos estables o puntuales entiendo que con Vox, porque el Partido Socialista se ha salido de la ecuación y porque el 60% de los ciudadanos quieren que haya un entendimiento entre el PP y Vox".

Sin embargo, al ser preguntado por su posición sobre la posibilidad de que Abascal le exija ser su vicepresidente del Gobierno o si comparte con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la mejor forma de desgastar a Vox es dándole entrada en los Ejecutivos, se limitó a poner el foco en "el legado letal" que Sánchez dejará al PSOE.

En este sentido, aseveró que, al menos en Extremadura, los ciudadanos han "tenido mucho más miedo y mucha más repulsa a las políticas de Sánchez que al peso político de Vox". La interpretación de Feijóo es que, "sociológicamente", el 60% de los extremeños que votaron a la derecha lo hicieron "en contra de Sánchez", dado que este territorio siempre fue, con Andalucía, un bastión electoral "por antonomasia" del PSOE.

Investidura de Guardiola

Feijóo tampoco aclaró qué papel jugará Génova, sede nacional del PP, en las negociaciones para investir de nuevo a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Sí insistió en que una "repetición electoral" sería "una irresponsabilidad de los partidos o el partido que la provoque", y lanzó otro aviso a Vox ante un posible bloqueo de la gobernabilidad.

"Cuando un partido se presenta para no gobernar, lo que no tiene es autorización para impedir que nadie gobierne", sostuvo. "Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar. Pero lo que no puedes es no dejar tampoco que nadie gobierne porque entonces ponemos en discusión el sistema democrático", añadió Feijóo tras insistir en que no sabe aún si Vox pedirá o no volver a entrar en la Junta, dado que los contactos emprendidos por Guardiola son aún prematuros.

Pase lo que pase, remarcó que la única lectura posible del resultado electoral pasa por el hecho de que el PP "tiene 18 puntos más que el PSOE, 26 puntos más que Vox y más votos que el PSOE y Vox juntos". "Supongo yo que si los partidos respetan el resultado de las urnas, respetarán que María Guardiola gobierne".

Por último, Feijóo tildó de "inconcebible" que Vox se lleve todos los focos de las elecciones extremeñas cuando salió de las urnas como la tercera fuerza parlamentaria en la Asamblea, y reclamó mayor protagonismo para la victoria "histórica" del PP. Según recalcó, el PP extremeño es una excepción en Europa, donde la extrema derecha está al alza y supera ya a los partidos tradicionales de centroderecha, y desveló que el presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, le escribió el 22 de diciembre para felicitar a los populares españoles por el resultado.

