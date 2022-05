El comentarista italiano que narró la gala de Eurovisión 2022 en la televisión pública y que menospreció a Chanel llamándola "Jennifer López de mercadillo" ha pedido disculpas a la representante española.

"Un abrazo Chanel, estoy aquí para pedirte disculpas porque creo que mi tono y mi comentario han sido terriblemente malinterpretados. Nunca ha sido mi intención ofenderte, en ningún momento he animado a la audiencia italiana a no votarte. Eso es falso totalmente, no lo permito a nadie", ha dicho en un vídeo que ha visto Chanel durante una rueda de prensa.

"No me gusta lo que se está diciendo en España. Entonces debo decirte que estoy muy triste por esta situación, si algo te ha molestado no era mi intención. Discúlpame. Tu canción tendrá un éxito mundial, eso espero para ti. Un abrazo y un beso a toda la gente de España, que es parte de mi corazón", ha zanjado Cristiano Malgioglio.

Acto seguido, la directora de Comunicación de RTVE le ha hecho entrega a Chanel de un ramo de rosas que el comentarista ha enviado desde Italia.

"Sinceramente me enteré por mis niños, lo vi en redes. A nadie le gusta que le digan algo así, es un comentario bastante desafortunado, pero valoro el ponerte delante de una cámara y públicamente dar las disculpas", ha señalado Chanel tras ver el vídeo.