Cada vez que escuchamos el sonido de la motosierra se nos ponen los pelos de punta. El responsable de que tengamos pánico a las motosierras, el director de cine Tobi Hooper, ha muerto en Los Ángeles, California, a los 74 años.

El director de 'La matanza de Texas' revolucionó el cine de terror en los años 70 gracias al personaje de 'leather face', cara de cuero. Hooper apostó por aterrorizar a los espectadores sin utilizar grandes efectos especiales. El miedo y la tensión venían de la mano de una violencia sin censuras, rodada al estilo amateur, como si lo que salía en la pantalla fuera real.

En 'La matanza de Texas' ya no se sugiere, se muestra explicitamente las consecuencias de que un grupo de chavales se cruce en el camino de una familia caníbal, supuso una ruptura con lo políticamente correcto de las décadas del cine de terror clásico. Eso sí, no todos estaban preparados para este cambio y en muchos países fue censurada. Una película de bajo presupuesto, rodada con menos de 300.000 euros, con actores que no lo eran, pero que fue un éxito para el público de los 70.

En 1982, la fama de Hooper aumentó con el éxito de su película 'Poltergeist'. Otro nuevo clásico del terror, con guión de Steven Spilberg. La muerte de Tobi Hooper deja huérfano al cine de terror moderno, un género del que fue padre y maestro.