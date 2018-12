Muere el periodista Francisco Pérez Abellán a los 64 años

Pérez Abellán inició su trayectoria periodística en el diario 'Pueblo' y, posteriormente, trabajó para 'Diario 16' en información local. Además, fue colaborador de programas como 'Esta noche cruzamos el Mississippi', con Pepe Navarro; 'Crónicas marcianas', de Javier Sardá o 'Cuarto Milenio', de Iker Jiménez.

"Me llega la noticia de la repentina muerte de Paco Pérez Abellán. Amigo hace más de 20 años. Y no me lo quiero creer. Maestro de periodistas. Tan cariñoso siempre con nosotros. Tan dispuesto a remar por el rumbo de la nave. Se nos ha ido uno de los más grandes. Estoy desolado", ha confesado el presentador Iker Jiménez en Twitter.

En relación con su faceta como escritor, Pérez Abellán es autor de más de una veintena de obras como 'Diccionario de asesinos', 'Violador. Un poder infame sobre las mujeres' o 'Crónica de la España negra'.

Gracias a sus trabajos de investigación ha recibido importantes galardones como el de 'Criminólogo de Honor', 'Detective de Honor' y 'Mejor Periodista de Investigación del Colegio de Detectives de Cataluña'.