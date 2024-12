Carlos Hernández, sobre los vídeos de Franco en RRSS: "En Alemania no veríamos vídeos con esvásticas o con bustos de Hitler"

El periodista afirma que en España no se hizo, durante la transición, una ruptura real con la dictadura. Además, apunta a que tampoco se enseña qué fue realmente la dictadura.

En las redes sociales es posible encontrar vídeos protagonizados por personas muy jóvenes en las que se hace apología del franquismo a través de bailes o canciones. Carlos Hernández, especialista en el franquismo, ver estos vídeos "es una sensación terrible".

"No las culpa a ellas, la culpa es nuestra, es de este sistema democrático que, cuando murió Franco, no hizo los deberes", añade. El periodista afirma que no se hizo una transición en la que se hiciera una ruptura real con la dictadura sino que hubo "una especie de continuidad".

Hernández indica que esto no se ha corregido, "sobre todo en lo que para mí es más importante: el sistema educativo". Por ello, como argumenta, muchas generaciones han crecido sin conocer qué fue realmente la dictadura franquista, "algo de lo que se están aprovechando los movimientos de extrema derecha para captar a más personas".

Además, compara la situación de España con la de países como Alemania o Italia donde, afirma, "hay una serie de líneas rojas que no se traspasan". "En Alemania no veríamos vídeos con esvásticas o bustos de Hitler, sería delito", concluye, "y, además, habría un rechazo social casi unánime contra ellos".