Muere Daveigh Chase, protagonista de 'The Ring' y voz de Lilo en 'Lilo & Stitch', a los 35 años

La actriz Daveigh Chase, durante un evento en el año 2011

Los detalles El novio de la actriz asegura que la causa del fallecimiento ha sido una meningitis y una infección en la sangre, que provocaron problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo. A principios de mes, la actriz ingresó en un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Daveigh Chase, conocida por su papel de Samara Morgan en 'The Ring' y por prestar su voz a Lilo en 'Lilo & Stitch', falleció a los 35 años, según informó TMZ. Su novio, Roy Hernandez, reveló que la causa fue meningitis e infección en la sangre, lo que provocó problemas sépticos y el fallo de su organismo. A principios de mes, Chase había sido ingresada en un hospital de Los Ángeles por desnutrición. Nacida en Las Vegas, comenzó su carrera a los siete años, destacando en 'Donnie Darko' y en series como 'Sabrina, the Teenage Witch'.

Daveigh Chase, la exactriz infantil conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror 'The Ring' y prestar voz a Lilo en 'Lilo & Stitch', falleció a los 35 años, informó TMZ.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio de celebridades que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo. El medio asegura que a principios de mes, la actriz había ingresado a un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de anuncios y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como 'Sabrina, the Teenage Witch' o 'Charmed'.

Algunos de sus trabajos más recordados son su intepretación de Samantha Darko en 'Donnie Darko', protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo, en la película y series derivadas de 'Lilo & Stitch' y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en 'The Ring', junto a Naomi Watts.

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