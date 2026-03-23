Ahora

El pasado 26 de febrero

Muere Carrie Anne Fleming, actriz de 'Supernatural' y 'iZombie', a los 51 años

Los detalles La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama.

Imagen de Carrie Anne Fleming en la serie 'iZombie'.Imagen de Carrie Anne Fleming en la serie 'iZombie'.Redes sociales
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series 'iZombie' y 'Supernatural', ha fallecido a los 51 años, según informa el medio Variety.

La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en 'Supernatural' Jim Beaver. Fleming, de 51 años, desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión.

Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie 'Supernatural' (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en 'iZombie' (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas.

También apareció en muchas producciones televisivas como 'Smallville', 'Supergirl' o 'The L Word', así como en películas como 'Good Luck Chuck' y 'Married Life'.

Fleming inició su carrera en los años noventa y logró consolidarse como una actriz habitual en televisión, especialmente en producciones de corte fantástico. La actriz deja una hija.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán hace oídos sordos a la amenaza de Trump y avanza que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas
  2. Colas, restricciones y miedo al desabastecimiento: los bolsillos del mundo sufren la subida del combustible por la guerra en Irán
  3. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. Salarios al descubierto: una nueva directiva europea desvelará a partir de junio los sueldos entre trabajadores del mismo puesto
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"