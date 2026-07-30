Una jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar más de un millón de euros a dos amigas de la cantante

Los detalles Ambas, entre 2021 y 2023, vendieron en varias subastas varios lotes con 155 objetos personales de la artista. La condena, por denuncia indebida al considerar la magistrada que lo subastado fue un regalo de la intérprete.

Una jueza británica ha ordenado al padre de Amy Winehouse pagar más de un millón de euros a dos amigas de la cantante tras cerrar un caso sobre una subasta que él denunció como ilegal. Mitch Winehouse fue condenado por acusar indebidamente a Catriona Gourlay y Naomi Parry de actuar con mala fe al vender objetos personales de Amy. Entre 2021 y 2023, las amigas subastaron 155 objetos, incluyendo el vestido de su última gira. La jueza determinó que los objetos fueron regalos de Amy y que el padre sabía de la venta, pero las acosó, afectando su reputación y seguridad financiera. Mitch deberá pagarles, además de las costas procesales.

Una jueza británica ha ordenado al padre de Amy Winehouse pagar más de un millón de euros a dos amigas de la cantante, después de cerrar un caso sobre una subasta de la fallecida artista que él denunció como ilegal.

El fallo, emitido por un tribunal de Londres, condena a Mitch Winehouse por haber denunciado indebidamente a Catriona Gourlay y a Naomi Parry, quien además de amiga era estilista de la artista, a las que acusaba de actuar con mala fe por poner a la venta objetos personales de Amy.

Fue entre 2021 y 2023 cuando ambas vendieron en varias subastas varios lotes con 155 objetos personales de la cantante, entre ropa, bolsos, zapatos, joyas y hasta maquillaje. Entre todo estaba también el vestido que la cantante lució en su última gira en 2011.

La jueza ha considerado que estos objetos fueron un regalo de Amy a sus amigas. Además, afirma que el padre "supo en todo momento" que ellas planearon venderlo, pero solo después comenzó a acosarlas "agresivamente y sin descanso", algo que afectó "en su reputación, en sus carreras, en su seguridad financiera y en su salud".

Por tanto, ordenó a Mitch a pagar 569.330 libras a Parry y 394.521 a Gourlay, además de las costas procesales que se precisaran más tarde.

La jueza reprocha al padre de Amy haber perseguido a estas dos mujeres "que apoyaron con lealtad a Amy, a él mismo y a su familia", demostrando además "su honestidad e integridad a lo largo de muchos años".

Todo, a pesar de saber que eran "financieramente vulnerables y que sus acusaciones e insinuaciones no harían sino agravar tal vulnerabilidad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido