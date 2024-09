El actor y músico Kris Kristofferson, leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro, ha muerto a los 88 años. El artista tejano fallecía el sábado, en paz y rodeado de su familia, en su casa de Maui, Hawái, según ha informado Ebie McFarland, portavoz de la estrella.

Nacido en Brownsville, Texas, en 1936, Kristofferson marcó un hito en la música country y la revista 'Rolling Stone' le consideró "uno de los mejores compositores de todos los tiempos". Miembro del Salón de la Fama del Country, también participó en más de 70 películas y fue boxeador, jugador de fútbol americano, militar, piloto de helicóptero, ganador de premios Grammy y, sobre todo, un icono.

El artista se acercó a la música al trabajar en el mantenimiento de Columbia Records, el estudio en el que grababan algunos de sus artistas más admirados como Johnny Cash o Bob Dylan. Un acercamiento a la música que llegó tras abandonar una prometedora carrera en el ejército, que le llevó a Alemania a principios de la década de los 60, y que le venía de influjo familiar.

Estudió Literatura en la Universidad de Oxford y durante su carrera escribió clásicos que fueron versionados por artistas como Janis Joplin ('Me And Bobby McGee') o Johnny Cash ('Sunday Mornin' Comin' Down').

Paralelamente, se labró una carrera como actor: en Hollywood participó en más de 70 películas, entre las que figura 'Ha nacido una estrella', de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand, y que le valió un Globo de Oro a mejor actor. En su haber también hay cintas como 'Alice doesn't live here anymore', 'Convoy', la saga 'Blade' o la versión de Tim Burton de 'El Planeta de los Simios'.

Sin embargo, realmente lo que marcó su vida fue la música, campo en el que deja un legado de temas como 'Sunday Mornin' Comin' Down', 'Help Me Make it Through the Night', 'For the Good Times' y 'Me and Bobby McGee'.