El estudio de cine japonés Ghibli, creador de 'El viaje de Chihiro' , Premio Princesa de Comunicación y Humanidades

Los detalles Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series 'Heidi' (1974) y 'Marco' (1976)- y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como 'El viaje de Chihiro'.

El estudio de animación japonés Studio Ghibli ha sido reconocido en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Este galardón, al que aspiraban 48 candidaturas de veinte países, fue anunciado por Miguel Falomir, director del Museo del Prado y presidente del jurado. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Ghibli ha producido exitosos largometrajes como "El viaje de Chihiro". La productora ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo tres premios de la Academia de Hollywood y la Palma de Oro de Honor en Cannes. Este premio sigue al otorgado a Patti Smith en la categoría de Artes.

El estudio de cine de animación japonés Ghibli ha sido galardonado este miércoles en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, según ha anunciado el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series 'Heidi' (1974) y 'Marco' (1976)- y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada 'Sen to Chihiro no kamikakushi' (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

Sus películas han sido distinguidas con tres premios de la Academia de Hollywood además del Óscar honorífico que recibió en 2014 Miyazaki, que obtuvo además el Premio Donostia 2024 por su carrera. La productora nipona ha sido distinguida también con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

El estudio japonés toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, que a su vez sucedió a otras figuras como la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi; el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine; el periodista y escritor Adam Michnik o la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem.

La de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el premio de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith.