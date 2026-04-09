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Grande del cine europeo

Muere a los 95 años el actor Mario Adorf, el anticapitalista que interpretó a Mussolini

Con una trayectoria marcada por sus papeles como villanos —llegó a ser Mussolini en la adaptación cinematográfica de 'El tambor de hojalata'—, uno de sus sueños era interpretar a Karl Marx.

Mario Adorf, durante el festival de cine de Berlín de 2019Mario Adorf, durante el festival de cine de Berlín de 2019EFE/EPA/ADAM BERRY

El actor alemán Mario Adorf, conocido por sus cientos de interpretaciones en películas y series de televisión, ha muerto a los 95 años en París este miércoles, según ha confirmado su representante Michael Stark a diversos medios germanos, entre ellos Bild o Der Spiegel. Nació en Zúrich (Suiza) en 1930, pero se crio en Mayen (Alemania), después de que su madre, que había tenido una relación extramatrimonial con un médico, fuera expulsada del país; antes, tuvo que huir de Italia, de donde era el padre biológico de Adorf, estando embarazada. Su gran salto a la fama se dio como el thriller político 'El diablo ataque de noche' (1975), cuando se le empezó a encasillar en el papel del villano.

También villano fue en 'Winnetou' (1963), donde encarnó al malvado Santer en un filme de culto que le granjeó para siempre un lugar en los corazones del público alemán. Pero más allá de Alemania, Adorf se ha consagrado como uno de los importantes veteranos del cine europeo: ha trabajado con directores de renombre internacional como Rainer Werner Fassbinder —en 'Lola' (1981)—, Sam Peckinpah —en 'Juramento de venganza', también conocida como 'Mayor Dundee' (1965)— o Sergio Corbucci —en 'Los especialistas' (1969)—.

En la película italiana 'El caso Matteotti' (1973), sobre el secuestro asesinato del diputado del Partido Socialista Italiano (PSI) Giacomo Matteotti, interpretó al dictador Benito Mussolini. Y unos años después, fue el padre de Oscar Matzerath en la adaptación al cine de la novela de Günter Grass 'El tambor de hojalata' (1979), la primera de las cuatro películas alemanas que han ganado el Premio Oscar a mejor película de habla no inglesa en la historia.

Distinguido con una larga lista de premios alemanes y europeos, Adorf también ha destacado en infinidad de series televisivas, se ha desempeñado como doblador y ha publicado varios volúmenes de relatos cortos. También han destacado algunas de sus declaraciones políticas: en marzo de 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, abogó por una política de distensión hacia la Rusia de Putin, de la que se tuvo que defender; también a raíz de la crisis de refugiados que vivió Europa en los años 2015 y 2016, pidió una flexibilidad de la política migratoria en Alemania, animando a la sociedad germana también a adaptarse a las nuevas culturas de los migrantes.

Años antes, Adorf se mostró abiertamente anticapitalista cuando expresó sus críticas hacia el sistema: "No creo en el crecimiento eterno", aseguró en el diario alemán 'Hamburger Abendblatt', donde aseguró que "en algún momento, el capitalismo llegará a su fin". En aquel momento, con una trayectoria marcada por sus papeles de villanos, aseguró que uno de sus sueños sería interpretar a Karl Marx.

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