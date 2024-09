El guitarrista y vocalista Tito Jackson, hermano mayor del desaparecido Michael Jackson y uno de los integrantes del grupo The Jackson 5, ha fallecido a los 70 años, tal como han informado sus tres hijos en Instagram sin desvelar la causas de su muerte.

"Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar", afirman Taj, Taryll y TJ Jackson, que en la década de los años 90 formaron el trío 3T siguiendo la tradición familiar.

Tito formó con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael (fallecido en 2009 y considerado el rey del pop) el famoso grupo The Jackson 5, que tuvo como primer sello discográfico a Motown (1969-1975) y fue una de las bandas más populares de su época.

En su debut discográfico, consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There", llegaran a los primeros puestos de las listas de éxito en EE.UU.

En 1984, el grupo lanzó Victory Tour, un álbum en el que Tito cantó "We Can Change the World" y tuvo un papel destacado como instrumentista, y al año siguiente participó en el proyecto USA for Africa para recaudar fondos para los afectados por la hambruna en el continente. Tito fue el tercero de diez hijos de la familia Jackson.

Recientemente, había actuado con sus hermanos Marlon y Jackie en Inglaterra y participado a fines de agosto en el Festival Fool in Love en Hollywood Park, en California. Tito también había grabado y realizado muchos espectáculos como guitarrista de blues en los últimos 20 años, bajo su propio sello o con la B.B. King Blues Band.