Luces, sintetizadores y pop sin fronteras: Pet Shop Boys, Fangoria y Empire of the Sun iluminan el Low Festival de Benidorm

Pet Shop Boys, Fangoria y Empire of the Sun fueron los grandes protagonistas del 15º aniversario del Low Festival, que reunió a más de 65.000 asistentes en Benidorm. Durante tres días, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor vibró con leyendas del pop, artistas emergentes y una producción impecable.

Benidorm volvió a ser el epicentro de la música independiente con la celebración del XV aniversario del Low Festival, que durante tres intensas jornadas reunió a más de 65.000 asistentes en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Una edición que pasará a la historia por sus memorables actuaciones, su cuidada producción y un cartel que equilibró iconos internacionales, nombres esenciales del panorama nacional y una potente apuesta por el talento emergente.

El arranque del festival no pudo ser más espectacular. A las 19:00h se abrían las puertas del recinto ante la expectación de miles de asistentes que agotaron las entradas para ver a algunas de las figuras más relevantes del panorama actual. Judeline inauguró el Escenario Benidorm con un directo hipnótico, visualmente apabullante y emocionalmente intenso, donde destacó la presentación de su aclamado álbum Bodhiria. Tras ella, el veterano Xoel López demostró que sigue siendo un referente, con un repertorio que repasó sus dos décadas de carrera. Sexy Zebras desataron la locura con su energía desbordante, y Varry Brava convirtieron el escenario en una pista de baile llena de pop colorido y celebratorio, ideal para brindar por los 15 años del festival. Mientras tanto, Carolina Durante hizo vibrar el Escenario Vibra Mahou con su descarga de adrenalina e himnos generacionales que ya forman parte de la banda sonora de una generación.

Pero el momento culminante de la noche llegó con Pet Shop Boys, auténticas leyendas del synthpop británico, que ofrecieron un show envolvente, plagado de clásicos como West End Girls, It’s a Sin o Always on My Mind, sin olvidar las canciones de su más reciente trabajo, Nonetheless (2024). El cierre de jornada corrió a cargo de los colombianos Bomba Estéreo, con un espectáculo cargado de fuerza visual, raíces latinas, electrónica psicodélica y una escenografía onírica dedicada a la madre naturaleza, coronada por flores fluorescentes, hongos gigantes y un árbol en neón. Como colofón, la DJ valenciana INNMIR volvió a poner patas arriba el recinto con su sesión final, una cita ya clásica en el Low.

El sábado tuvo dos nombres protagonistas que marcaron la jornada. Por un lado, los murcianos Viva Suecia, ya consolidados como una de las bandas imprescindibles del indie nacional, ofrecieron un concierto repleto de intensidad emocional y coreables himnos generacionales. Por otro, los australianos Empire of The Sun deslumbraron con su imponente puesta en escena, una fantasía visual al servicio de sus himnos electrónicos como Walking on a Dream o Alive, en uno de los shows más espectaculares del fin de semana.

La última jornada del festival comenzó con una dosis de descubrimiento: Native Nomads, ganadores del certamen Emerge Vibra Mahou, abrieron el Escenario Vibra Mahou con una propuesta fresca y multicultural. A medida que caía la tarde, Lori Meyers ofrecieron uno de los conciertos más coreados del fin de semana, con temas como Mi realidad o Luces de neón, coronados por un eufórico Noni cantando entre el público. Uno de los platos fuertes de la noche fue la sexta actuación de Fangoria en el Low, una auténtica tradición ya en el festival. Alaska y Nacho Canut ofrecieron un recital imparable de hits bailables y teatralidad glam que convirtió su concierto en una celebración colectiva. Antes, Amaia había cautivado con su magnetismo natural, interpretando joyas de su repertorio en un formato íntimo y emocional. La energía siguió subiendo con Rusowsky, que desató la euforia entre sus fans, seguido por el pop desenfadado de Miss Caffeina. Cerró la noche Delaporte, cuya fusión de electrónica y ritmos latinos culminó esta edición con una explosión final de energía y emoción.

El Low Festival 2025 no solo ha celebrado 15 años de historia; ha consolidado su estatus como un referente del verano musical español. Con una producción impecable, una programación diversa y un ambiente festivo y seguro, Benidorm ha vivido una edición para el recuerdo. Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Viva Suecia, Empire of The Sun, Fangoria y Lori Meyers han sido el alma de un cartel diseñado para emocionar, hacer bailar y seguir escribiendo la historia de este festival imprescindible.