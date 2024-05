El catedrático, ensayista, profesor y expolítico canadiense Michael Ignatieff se une al listado de los Premios Princesa de Asturias 2024, que en esta edición ya se han llevado Joan Manuel Serrat, Marjane Satrapi y Carolina Marín, quienes han levantado los galardones de Artes, Humanidades y Deportes, respectivamente. A lo largo de la historia de los galardones, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha recaído en historiadores, divulgadores, economistas y filósofos, entre otras personalidades.

En este ocasión ha ido a parar al licenciado en Historia y doctorado por la Universidad de Harvard en la misma disciplina. Ignatieff ha sido profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena, de la que fue rector entre 2016 y 2021, y en la que aún ejerce. También ha sido presentador de televisión y columnista de publicaciones como The Observer y The New York Times Magazine. En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes del parlamento canadiense por el Partido Liberal de Canadá, del que fue vicepresidente (2007-2008) y presidente (2009-2011) y, como tal, ejerció de líder de la oposición del país norteamericano.

Desde el jurado del premio, han destacado la trayectoria de Ignatieff "por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales a través de sus libros, artículos y programas de televisión" en los que "ha aportado ideas para la superación de las diferencias étnicas y religiosas y la búsqueda de valores comunes dentro del contexto de la globalización, el esclarecimiento de las consecuencias de la revolución tecnológica, el análisis de los conflictos morales frente al relativismo cultural y la oposición a los nacionalismos violentos, entre otros temas".

Entre sus obras ensayísticas más destacadas se encuentran The Needs of Strangers (1984), The Russian Album (1987, reeditado en 2023), The Warrior’s Honor (1998) (El honor del guerrero, 1999), Isaiah Berlin: A life (1998, reeditado y actualizado en 2023) (Isaiah Berlin: una vida (1999), Virtual War (2000) (Guerra virtual: más allá de Kosovo, 2003), Human Rights as Politics and Idolatry (2001) (Los derechos humanos como política e idolatría, 2003), The Lesser Evil (2004) (El mal menor, 2018), The Ordinary Virtues (2017) (Las virtudes cotidianas, 2018) y On Consolation (2021) (En busca de consuelo, 2023).

Ignatieff también ha escrito obras de teatro y novelas, entre las que destaca Scar Tissue (1993), que fue finalista del premio Man Booker y es colaborador habitual en medios de comunicación internacionales como The Atlantic y Project Syndicate. Este año, en la 44º edición de los galardones, optaban a esta categoría un total de 36 candidaturas de 17 nacionalidades. Más allá de pasar a formar parte del histórico de premios de la organización, los premiados reciben una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y un premio en metálico de 50.000 euros.

Quién ha ganado este premio en los últimos años

El año pasado resultó premiada la historiadora y docente Hélène Carrère d'Encausse, quien falleció antes de la ceremonia, pero sí que supo que recibiría este galardón. Carrère empezó su carrera de docente de Historia en la Universidad París 1 y en 1969 se incorporó como profesora e investigadora a SciencePo, donde dirigió el departamento de Estudios Soviéticos del Centro de Investigaciones Internacionales y desarrolló gran parte de su carrera. Además, fue miembro de la Academia francesa, de la cual fue secretaria perpetua, siendo la primera mujer que ocupó este puesto, además de eurodiputada entre 1994 y 1999.

Un año antes, el homenaje fue para Eduardo Matos Moctezuma, divulgador del mundo prehispánico mexicano con recorrido en Comalcalco, Tepeapulco, Bonampak, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán. En 2021 fue para Amartya Sen, quien ha centrado sus investigaciones en las hambrunas y en la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza contribuyendo "a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia".

El objetivo de esta categoría es reconocer "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada a nivel internacional por personas, instituciones o grupos de personas o instituciones". Es decir, dentro de ella entran "trabajos creativos y/o de investigación en el campo de la historia, el derecho, la lingüística, la educación, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía o la antropología, así como en las disciplinas correspondientes a cada uno de estos campos".

El Premio Princesa de Ciencias Sociales