En Aruser@s no es que hoy pueda ser un gran día, es que ya lo es, sobre todo, después de saber que el gran Joan Manuel Serrat, al que tanto idolatran en el plató del programa matinal conducido por Alfonso Arús, recibirá el Joan Manuel Serrat 2024. "Yo creo que es el colofón perfecto para la carrera del cantautor, que anunció su retirada hace dos años", comenta Tatiana Arús antes de mostrar la reacción del artista a tan buena noticia.

"Me he enterado por teléfono esta mañana y me preguntaron si tenía algo que hacer en octubre. Dije que si tenía algo que hacer, lo posponía", bromea Serrat en la rueda de prensa. "Evidentemente, lo he recibido con una extraordinaria satisfacción, con alegría, con gratitud...".

Esta leyenda viva de la música de nuestro país hace una profunda reflexión sobre su trayectoria profesional y vital tras saber que recibirá este galardón. "Me siento bastante a gusto con lo que he hecho en esta vida, con lo que he sido en esta vida. Espero que esta vida me sea generosa y me permita disfrutar aún por un tiempo".