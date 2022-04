Lorena Castell, Dani Mateo o Wyoming han conseguido levantar las risas del público con los siguientes chistes. ¿Las tuyas también?

Chiste 1

-Mamá, si car es coche y man es hombre, ¿la abuela Carmen que es un transformer?

Chiste 2

-¿Dónde vas Diógenes?

-A subir la basura

Chiste 2

-Hola, soy celiaca.

-Yo Antoniaco, encantado.

Chiste 3

-Hombre Paco. ¡Cómo has cambiado!

-Yo no soy Paco.

- Pues más a mi favor.

Chiste 4

-A Casado lo han abandonado.

- Sí.

- Entonces ya no es Casado. Es soltero.

Chiste 5

Es un tío que va con un perro por la calle y un amigo le pregunta a dónde va con el perro.

-Lo llevo al veterinario porque a mi me gusta mucho ir desnudo por casa y últimamente no sé qué pasa que cada vez que me agacho vine el perro e intenta montarme.

-Ostras. ¿Qué vas a castrarlo?

-No, le voy a cortar las uñas porque me deja una espalda.

Chiste 6

-Eeengo a comprrar unass za pa ti llas

-Puma

Chiste 7

-Me acaba de picar una serpiente.

-¿Cobra?

-No, gratis.

Chiste 8

-Buenos días. ¿Cuánto cuesta el autobús?

- 1 euro

- Pues que se bajen todos que me lo llevo.

Chiste 9

-Tú que coche tienes?

-Yo, un Seat Panda, ¿tú?

- Yo un Mercedes, también es buen coche.