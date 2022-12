Es la reina de la Navidad: Mariah Carey y su 'All I Want For Christmas Is You' se han convertido en un himno de estas fiestas. Tanto es así, que han conseguido batir un nuevo récord: ser la canción más escuchada en un solo día en Spotify.

Según recoge Billboard, 'All I Want For Christmas Is You' se reprodujo ayer en la plataforma de streaming 21,2 millones de veces. Nadie había conseguido antes superar esa cifra, una muestra más del poderío de la cantante.

El anterior récord lo había conseguido Adele, que obtuvo más de 19 millones de reproducciones en un solo día con su 'Easy on Me'.

En España, sin embargo, "Snowman" de Sia es la canción navideña más escuchada de 2022 de Spotify España por encima incluso de la reina mundial de los villancicos desde hace años, que en este país hubo de conformarse con la segunda plaza.

La plataforma sueca de audio publicó este martes la clasificación de los cortes festivos más populares, cuyo consumo creció a lo largo del último año un 24% en comparación con 2021, en parte gracias a las más de 44 millones de listas dedicadas a esta temática.