Maluma defiende por primera vez la canción machista 'Cuatro Babys': "Canto lo que le pasa a la gente"

El polémico cantante de reggateon Maluma ha decidido hablar sobre la indignante canción 'Cuatro Babys' meses después de la polémica que suscitó su alto contenido machista: "La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corridos siempre echamos tres".

Maluma defiende la canción, en una entrevista a Latin Connection de Bilboard, afirmando que "es trap": "A todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo".

"Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia", señala el cantante.