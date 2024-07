Después de su éxito en Córdoba, Sevilla y Pamplona, Luis Miguel actuará en dos ocasiones este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Hace al menos seis años que el cantante no ofrecía un show a sus fans españoles.

Tras agotar todas las entradas de la primera fecha del Santiago Bernabéu. El cantante mexicano hacía estas declaraciones en redes: "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid".

El regreso de Luis Miguel a la capital española es uno de los más esperados de esta temporada tras su última aparición sobre los escenarios en el año 2017. Además, desde que se conoció su romance con Paloma Cuevas ha crecido la expectación en torno al artista latino que demuestra la vigencia de sus canciones generación tras generación.

Éxitos como La bikina, La incondicional, Ahora te puedes marchar o Cuando calienta El Sol, estarán poniendo banda sonora durante dos noches seguidas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Los precios de las entradas han sido otro de los temas que más han dado que hablar por su alto coste. Las entradas más baratas, la mayoría con visibilidad reducida, oscilan entre los 60 y los 100 euros. En pista, los precios han subido más, hay entradas desde los 231 euros hasta los 915 euros. Y por último, la opción más cara. La platinum, que tiene un coste de unos 1.428 euros.