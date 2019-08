Las acusaciones vertidas contra Plácido Domingo por acoso sexual ya han provocado las primeras reacciones. Este mismo martes la orquesta de Philadelphia ha cancelado una actuación que el tenor tenía fijada para el próximo septiembre.

Sin embargo, algunos compañeros de profesión han salido en defensa del tenor, como la mezzosoprano María José Suárez, que asegura que "jamás" le ha visto comportarse así.

"Yo he visto, y esto no va a gustar, a mujeres que han ido detrás de él, pero jamás he visto una salida de tono por su parte, sino todo lo contrario, es un gran colega", ha apuntado María José Suárez.

Por su parte, el productor musical Emiliano Suárez ha señalado que los que tienen "la suerte de conocerle" piensan que "es muy difícil que esto sea cierto".

Todo esto se ha dado después de que nueve artistas hayan acusado al cantante español de acoso sexual. Según un artículo publicado por 'Associated Press', Plácido Domingo presionaba a las cantantes y bailarinas para que mantuvieran relaciones con él a cambio de trabajo.

Unos casos de acoso que se remontan a los años 80 y que, según más de 30 testimonios del mundo de la ópera, eran un "secreto a voces".

El tenor ya se ha pronunciado a través de una carta, calificando las acusaciones de "perturbadoras" e "inexactas" y asegurando que "los estándares por los que nos medimos hoy son muy diferentes a los del pasado".