Cádiz ha sonado a sátira, a magia, a burla y a crítica a pocas semanas de las elecciones en Andalucía. El Carnaval siempre es una ocasión para dejar algún recado a nuestros principales líderes políticos, más ahora que "la olla está a punto de explotar", como decían 'Los babeta'.

Macarena Olona y su empadronamiento han sido uno de los temas más candentes de estas chirigotas, pero el alcalde de Cádiz, que "ni el puño ya levanta" según 'We can do Carnaval', ahora "levanta pasos enchaquetado en Semana Santa".

Hasta la comparsa ganadora del primer premio del concurso de agrupaciones, 'Los sumisos', ha aprovechado la ocasión "histórica" que tenían para lanzar un poderoso mensaje, como explicaba uno de sus miembros, Antonio Martínez-Ares, en laSexta Noche.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco se ha librado de la sátira de Cádiz, así como José Luis Martínez-Almeida y su primo, como podemos ver en el vídeo que acompaña a estas líneas. Una fiesta llena de magia, reivindicación y libertad.