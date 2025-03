Karla Sofía Gascón rompe su silencio tras los Oscar: "El dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable"

La actriz Karla Sofía Gascón ha publicado una carta en 'The Hollywood Reporter' tras los premios Oscar, donde no ganó el galardón a mejor actriz protagonista. En su declaración, Gascón aborda el sufrimiento provocado por una polémica sobre mensajes xenófobos y racistas de su pasado. La actriz confiesa que esta situación afectó gravemente su salud mental, llevándola a "contemplar lo impensable". También admite que sus comentarios fueron fruto de la ignorancia y pide disculpas. Además, insta a abrir un debate sobre la salud mental, destacando la importancia de la comprensión y empatía para construir un mundo mejor.

"A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma". Así ha comenzado la actriz Karla Sofía Gascón una carta que ha publicado a través del medio estadounidense 'The Hollywood Reporter'. Son sus primeras declaraciones tras los premios Oscar celebrados el pasado domingo y en los que, finalmente, no se llevó el galardón de mejor actriz protagonista al que estaba nominada por su papel en 'Emilia Pérez'.

"Como dijo Albert Camus, 'solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio', porque nos enfrenta al sentido mismo de la existencia. No cito estas palabras para insinuar nada ni señalarme a mí misma, sino para aquellos otros que no habrían podido soportar lo que yo acabo de soporta", asevera Gascón, hablando abiertamente por primera vez del sufrimiento que le ha producido la polémica en la que se ha visto envuelta desde que el pasado mes de enero saliesen a la luz mensajes publicados hace años en sus redes sociales con contenido xenófobo y racista.

La actriz confiesa que por momentos su salud mental ha estado a punto de quebrarse por completo al verse sobrepasada por esta situación: "A lo largo de diferentes etapas de mi vida he pasado por momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares inesperados".

"Me lanzaron acusaciones absurdas y delirantes que lastimaron profundamente mi espíritu", denuncia en el comunicado Karla Sofía Gascón. "Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar. En medio de esta tormenta inesperada y devastadora, ha habido momentos en los que el dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable", reconoce, admitiendo que pensó que no lograría superar la situación tan extrema en la que se encontraba.

Gascón pide disculpas

Tras expresar el malestar que ha atravesado por este episodio, Karla Sofía Gascón reconoce que sus famosos comentarios de índole racista fueron muy hirientes y asegura que fueron fruto de su "ignorancia".

"Así como he sido blanco de palabras dañinas, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos. Cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador", lamenta la actriz.

Finalmente, ha pedido que este episodio sirva para que la sociedad abra un profundo debate sobre la salud mental, un problema que cada vez está más extendido, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población: "Por mi hija y por las generaciones futuras, quiero abrir una discusión y reflexión honesta sobre la salud mental".

"Solo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza. Un mundo donde podamos aprender y crecer a medida que avanzamos. Un mundo donde todos podamos dejar de lado nuestros escudos y ser nosotros mismos. Gracias desde el fondo de mi corazón", concluye el comunicado de Karla Sofía Gascón.