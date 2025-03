Ganadores de los Premios Oscar 2025: lista completa con los premiados de cada categoría

La 97ª edición de los Premios Óscar hizo brillar al cine independiente otorgando cinco estatuillas a 'Anora', la película "verdaderamente independiente", al menos así la denominaba su director, Sean Baker, que se llevaba también el premio en su categoría con un film que apenas costó seis millones de dólares.

Una gala en la que muchos echaron en falta más mensajes políticos, en un momento en el que Estados Unidos protagoniza el panorama informativo desde que Donald Trump ganara las elecciones.

Apenas algunos de los protagonistas de la noche ponían en el foco cuestiones como el conflicto palestino, gracias al galardón que obtenía el documental 'No Other Land'; las "repercusiones de la guerra y la opresión sistemática del antisemitismo y el racismo" como recordaba Adrien Brody al recoger el galardón por su papel en 'The Brutalist' o Zoe Saldaña poniendo en valor sus raíces dominicanas frente a la opresión sobre las personas migrantes ejercida por Trump en Estados Unidos.

Por supuesto, sí hubo un especial recuerdo a los afectados por los incendios de Los Ángeles, gracias al vídeo recopilatorio que la Academia emitió en directo o la actuación de Ariana Grande junto a Cynthia Erivo cantando 'Somewhere Over the Rainbow' sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Finalizada la gala, la lista oficial de ganadores de los Premios Oscar 2025 queda del siguiente modo:

Premio Oscar a Mejor Película

'Anora', de Sean Baker

Premio Oscar a Mejor director

Sean Baker, por 'Anora'

Sean Baker recoge su premio en la 97ª gala de los Premios Oscar de 2025.

Premio Oscar a Mejor actriz principal

Mikey Madison por 'Anora'

Mikey Madison en el backstage tras ganar su premio a Mejor actriz en los Premios Oscar 2025.

Premio Oscar a Mejor actor principal

Adrien Brody, por 'The Brutalist'

Adrien Brody recogiendo su premio Oscar a mejor actor en 2025.

Premio Oscar a Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'

Zoe Saldaña recoge su premio Oscar a mejor actriz de reparto en 2025.

Premio Oscar a Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, por 'A Real Pain'

Kieran Culkin posa con su premio Oscar 2025 a mejor actor de reparto.

Premio Oscar a Mejor película internacional

'I'm Still Her', de Walter Salles (Brasil)

Premio Oscar a Mejor película de animación

'Flow'

Premio Oscar a Mejor guion original

Sean Baker, por 'Anora'

Premio Oscar a Mejor guion adaptado

Peter Straughan, por 'Cónclave'

Premio Oscar a Mejor documental

'No Other Land', de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham

Premio Oscar a Mejor cortometraje

'I'm not a robot'

Premio Oscar a Mejor corto documental

'The Only Girl in the Orchestra'

Premio Oscar a Mejor corto de animación

'In the Shadow of the Cypress'

Premio Oscar a Mejor banda sonora

Daniel Blumberg, por 'The Brutalist'

Premio Oscar a Mejor canción original

'El mal", de 'Emilia Pérez'

Premio Oscar a Mejor sonido

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por 'Dune: Parte Dos'

Premio Oscar a Mejor fotografía

Lol Crawley, por 'The Brutalist'

Premio Oscar a Mejor diseño de producción

Nathan Crowley y Lee Sandales, por 'Wicked'

Premio Oscar a Mejor Montaje

Sean Baker, por 'Anora'

Premio Oscar a Mejor diseño de vestuario

Paul Tazewell, por 'Wicked'

Premio Oscar a Mejor maquillaje y peluquería

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por 'La sustancia'

Premio Oscar a Mejores efectos especiales