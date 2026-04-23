La junta de accionistas de Warner Bros. aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance

Los detalles La compañía ha realizado el anuncio a través de un comunicado, tras la Junta Extraordinario de Accionistas de este miércoles. La adquisición, por valor de 111.000 millones de dólares.

La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) ha aprobado fusionarse con Paramount Skydance, lo que allana el camino para que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares. Este acuerdo incluye activos como HBO, HBO Max, y los estudios de Warner Bros. Los accionistas de Warner recibirán 31 dólares por acción, pero la votación aún debe certificarse formalmente, y ambas compañías esperan la aprobación regulatoria para cerrar la transacción en 2026. La fusión ha suscitado críticas en Hollywood, donde artistas como Javier Bardem y Joaquin Phoenix advierten que podría perjudicar la industria del entretenimiento, reduciendo oportunidades y opciones para creadores y público.

La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según anunció la primera compañía en un comunicado. "Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy", señaló la empresa.

Esto es algo que aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares y que se quede con los activos de la compañía, entre ellos HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas por parte de Hollywood, los accionistas de Warner recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que tengan en la empresa. La votación, eso sí, aún ha de ser certificada de manera formal, mientras ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los organismos reguladores del Gobierno para cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

Davide Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, ha asegurado que la aprobación del acuerdo representa "otro hito clave para completar la histórica transacción": "Va a generar un valor excepcional para nuestros accionistas".

El consejo de administración de la compañía había recomendado por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras.

En febrero, Paramount aumentó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción, en un intento de derrotar el avance de Netflix en la búsqueda para hacerse con la compañía. Tras esta nueva propuesta, Netflix se retiró para dejar el camino libre a la fusión con WBD.

La adquisición de WBD por Paramount ha sido criticada por sectores de Hollywood. Recientemente, unos 2.000 artistas de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.

Los firmantes denunciaron que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades, provocando "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como a nivel global.

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