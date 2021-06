Tras anunciar el pasado mes de febrero que se retiraba temporalmente para someterse a tratamiento por un cáncer, Julia Otero ha reaparecido por sorpresa este lunes en la radio para ponerse al frente, por un día, de 'Julia en la Onda'.

"Quería darles una sorpresa", confesaba la periodista a los oyentes en su regreso a 'Onda Cero' para sustituir a Carmen Juan, tras cuatro meses alejada de los micrófonos: "Si no puede la comandante en jefe actual acudir a la cita, pues aquí está la suplente ocasional", bromeaba.

"A ver cómo sale esto... Cuatro meses después, cuatro horas enteras de radio, espero que sea como lo de ir en bicicleta", continuaba la presentadora, antes de arrancar el programa con "una declaración de amor".

"He tenido la suerte de estar rodeada de miles, millones de palabras, cada día, sin faltar ninguno, de personas que no conozco pero me han hablado como si yo fuera uno de los suyos, y lo soy", ha agradecido Otero, que ha afirmado haberse sentido "acompañada, arropada, querida", durante estos meses.

"Les daría las gracias el resto de mi vida y seguramente me seguiría faltando tiempo para corresponder", ha asegurado la locutora. "Soy una privilegiada, ya me gustaría a mí que las miles y miles de personas que están pasando por lo mismo tuvieran mi misma suerte", ha añadido.

"He aprendido, estoy aprendiendo mucho, incluso a no tener miedo a mostrar sentimientos. Contar esta intimidad pues igual es un signo de debilidad, pero les soy sincera: me importa un pimiento", ha sentenciado Otero, que ha citado un verso de Borges: "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo".

"Estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo. Hoy, 21 de junio, el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme cuatro horas", ha agregado.