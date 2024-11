La becaria de Nacho Cano ratifica su denuncia y dice que la aleccionaron para entrar en España como turista

Imagen de archivo de Lesly Guadalupe O.F., la becaria del musical 'Malinche' que denunció a Nacho Cano

Le prometieron cosas que no se cumplieron

La becaria del musical Malinche que denunció a Nacho Cano por un delito contra los trabajadores y contra los extranjeros ha ratificado los hechos que relató ante la Policía, asegurando que la aleccionaron para entrar en España como turista y le prometieron unas condiciones que no se cumplieron.

Lesly G.O. no ha hecho declaraciones a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, limitándose a cantar a los periodistas la canción "Lucha de gigantes", de Antonio Vega, que alude a un duelo salvaje en el que se siente fragilidad. La joven mexicana ha declarado durante más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en una comparecencia que ha comenzado casi una hora tarde debido a un problema en el sistema de grabación de la sala y en la que la denunciante ha contestado a todas las partes en un ambiente de tensión, han explicado fuentes jurídicas. Tras ella ha declarado como testigo la técnico que firmó el informe de la Inspección de Trabajo en el que se descarta que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche implicaran "una relación laboral encubierta".

Lesly ha ratificado los hechos denunciados ante la Policía, precisando que "la captaron" en su país de origen y "la aleccionaron para que pudiera burlar la frontera, prometiéndole un montón de cosas que luego no se cumplieron", han explicado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Ha precisado que el 11 de enero de 2024 le paró la Policía por la calle para pedirle el pasaporte y, como no lo tenía, la llevaron a la Comisaría de Centro, en la calle Leganitos, donde relató que había llegado a España como becaria de un musical de Nacho Cano, y a acabó relatando su situación. Entre otros detalles ha contado que ella y sus compañeros no daban clases, sino que ensayaban con profesores que eran bailarines del musical. Ha precisado, según otras fuentes, que firmó un contrato en México antes de viajar a Madrid, y al llegar firmó otro para temas de confidencialidad y grabaciones, y que una vez que le comunicaron que estaba fuera de la beca -el 21 de diciembre de 2023- porque supuestamente no cumplía los requisitos se negó a irse en las condiciones que le ofrecían.

Finalmente pidió asilo, sin que por el momento tenga la resolución. Su letrado, Alfredo Arrién, ha dicho que se ha tratado de una declaración "extensa, exhaustiva" y "muy clara", que considera que deja claro que el equipo de Malinche incurrió en delito por las condiciones en las que trajo y mantuvo en España a los becarios mexicanos de Malinche.

Por su parte, la técnico de la Inspección de Trabajo ha ratificado su informe, sobre el que ha sido preguntada en profundidad por la jueza, especialmente por puntos concretos que no están incluidos en ese trabajo. Los letrados de la defensa han afeado el comportamiento de la jueza por la manera en la que han transcurrido los interrogatorios, especialmente el de la técnico, ya que ha tratado de "desmontar" un informe oficial.

A los juzgados ha acudido Roxana Drexel, unas directivas del equipo del musical Malinche que está investigada en la causa, para comunicar al juzgado que es mexicana y mañana tiene que volver a México, y quien ha puesto de relieve a los periodistas "las mentiras" de Lesly. "La verdad es que ella no va a parar hasta lograr quedarse en España, que era su cometido desde el día uno. Es su palabra contra la nuestra y esperemos que muestre esas supuestas pruebas que tiene para decir que fue humillada, separada...", ha añadido, afirmando que miente y que es la primera vez que ella ve algo así en sus 25 años de carrera.