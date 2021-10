Joaquín Sabina sostiene que no volverá a los escenarios "mientras que la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar o tomar una copa". Una situación que, ha calculado, durará en torno al "año y medio", sobre pensando en Latinoamérica.

Así lo ha expresado el cantante este martes durante un acto en el Instituto Cervantes, en el que ha depositado un legado en la caja de seguridad número 1237 de la cámara acorazada: la colección completa de la revista literaria argentina 'Sur', un bombín, algunos manuscritos, dibujos y fotos personales.

"No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o fumar o tomar una copa y me temo, sobre todo en Latinoamérica, que no será hasta dentro de un año y medio. Pero si volveré a decir hola y adiós", ha expresado el artista.

Durante el acto, que ha finalizado con una lectura al alimón con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, del texto que elaboraron para el Congreso de la Lengua de Córdoba (Argentina), Sabina ha afirmado que se encuentra "bien", sobre todo por "haber sobrevivido a estas maldades que nos han asolado". "No he tenido COVID, me he portado como un ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien", ha asegurado.

Además, el cantante ha relatado durante el encuentro que ha mantenido con Benjamín Prado y Nativel Preciado que en la actualidad sí piensa en el dinero por una "cuestión de "edad" y por esa "cosa burguesa" de asegurarle a sus hijas el futuro. "A mí el dinero nunca me ha importado nada, me servía para que mis amigos pudieran ir adonde no podían o para que cenaran en los restaurantes que no podían. Así que lo despilfarré regalándoselo a mis amigos y pasándolo muy bien", ha concluido.