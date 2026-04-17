De ídolo juvenil a maestro del folclore: Bunbury vuelve a los escenarios con su nuevo disco 'De un siglo anterior'

Los detalles El arco narrativo del zaragozano es tan amplio que no parece tener final y es que el cantante lleva 20 años viviendo en Los Ángeles y algo del sabor popular latinoamericano le ha calado: su proyecto es toda una declaración de intenciones sobre sus fuentes de inspiración.

Enrique Bunbury, icónico músico zaragozano, ha evolucionado de ídolo juvenil a maestro del folclore, con una carrera que abarca 40 años y 20 de ellos viviendo en Los Ángeles. Su último disco, 'De un siglo anterior', refleja sus influencias latinoamericanas, una inspiración que ha cultivado durante sus giras por Sudamérica. Aunque ha residido en EE.UU., Bunbury nunca se ha desvinculado de España, abrazando siempre sus raíces. A sus 58 años, evita la nostalgia y se enfoca en aprender y disfrutar de su música, destacando la importancia de seguir sus pasiones sobre el éxito comercial.

Ha pasado de ídolo juvenil a maestro del folclore. El arco narrativo de Enrique Bunbury es tan amplio que no parece tener final y es que el zaragozano lleva 20 años viviendo en Los Ángeles y algo del sabor popular latinoamericano le ha calado. Ahora, el cantante vuelve a los escenarios con su último disco, 'De un siglo anterior', toda una declaración de intenciones sobre sus fuentes de inspiración.

Eso sí, decir que vuelve podría no ser del todo correcto ya que Bunbury nunca se ha ido del todo de España. Tal y como el mismo artista dice a laSexta, cada vez que vuelve, abraza lo que le ofrece su tierra "con mucho entusiasmo".

Asimismo, quien da voz a temas como 'Entre dos tierras' o 'Maldito duende', cuenta que Los Ángeles es una ciudad que ha visto cambiar. "Ha pasado lo del ICE... Hay diferentes cosas que han ido pasando que tocan a diferentes tipos de personas", explica.

La música tradicional, "en el ADN"

De la misma manera, el intérprete también ha evolucionado en Estados Unidos y ahora abarca en su nuevo disco, el decimocuarto, lanzado este viernes, la música tradicional latina. "Es algo que tengo en el ADN y que me sale de forma natural", cuenta, en relación a un tipo de música a la que llegó en aquellas giras por Sudamérica en las que buscaba la tranquilidad huyendo de los locales de rock.

"Empecé a buscar y a pedir que me llevaran a lugares donde ponían música tradicional", narra, a la vez que reconoce la suerte que tiene de llevar nada más y nada menos que 40 años dedicándose a lo que más le gusta y formando parte de las bandas sonoras de las vidas de sus fans.

Así, Bunbury, que formó parte de la mítica banda 'Héroes del silencio', confiesa que ha tenido "un poco la fortuna de haber tenido un público que ha seguido" sus vaivenes. Durante el camino, el artista ha buscado más la satisfacción por hacer lo que le gusta que el éxito en ventas.

Teniendo en cuenta su evolución, ha decidido realizar giras más cortas, pasando de hacer hasta 110 conciertos a los 20 que dará este año, tres de ellos en España, concretamente en el Movistar Arena de Madrid el 4 de diciembre, el Roig Arena de Valencia el 7 y el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 12.

Con 58 años huye de la nostalgia y de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor: "No soy un hombre de las cavernas y me gusta hablar con mi madre por Zoom", revela el zaragozano, que ya tiene la vista puesta en su próxima meta: sorprenderse "con algo que pueda aprender" y disfrutar de su disco y una gira que apenas acaba de comenzar.

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