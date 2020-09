Hugh Grant cumple este 9 de septiembre 60 años. El actor británico fue uno de los rostros masculinos más representativos de la comedia romántica en la década de los 90 y principios de los 2000, como demuestra su amplia filmografía.

Recordado por sus personajes adultos infantiles y tímidos, la carrera de Grant se ha visto frecuentemente lastrada por su relación con los medios. Además, nunca llegó a librarse del calificativo de 'mujeriego', tras ser detenido por la policía con la prostituta Divine Brown en 1995 mientras mantenía una relación con Elizabeth Hurley. Esta noticia dio la vuelta al mundo y fue recogida por medios de todo el mundo, como muestra el diario The Guardian.

En la actualidad, Grant se prepara para el estreno de la serie 'The Undoing', que tendrá lugar en octubre en la plataforma HBO y en la que comparte protagonismo con Nicole Kidman. El actor ha afirmado en alguna ocasión que actuar no es su verdadera vocación, como en la entrevista realizada por Cinema.com por el estreno de 'El Diario de Bridget Jones'. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que nos haya dejado actuaciones memorables.

'Remando al viento' (1988)

Producción española dirigida por Gonzalo Suárez en la que Grant obtuvo uno de sus primeros papeles protagonistas. La historia cuenta cómo una reunión a la que asisten Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y la novia de éste último, Mary, acaba siendo el germen de la novela 'Frankenstein', escrita por la afamada autora.

En esta película Hugh Grant encarnaba al poeta inglés Lord Byron, y durante el rodaje conoció a la que sería su pareja durante 13 años, la actriz Elizabeth Hurley.

'Cuatro bodas y un funeral' (1994)

La película dirigida por Mike Newell supuso la confirmación de Hugh Grant como estrella de la comedia romántica. En este largometraje, el actor interpreta a Charles, un británico que se enamora de Carrie (Andie McDowell), una mujer norteamericana con quien coincide en varios enlaces y en el funeral de un amigo común.

Esta película sentó las bases de la caracterización más habitual de Grant, convirtiendo el tartamudeo en un arte y la timidez en un rasgo atractivo. La película inspiró una miniserie estrenada en 2019.

'Sentido y sensibilidad' (1995)

Antes que por su faceta en la comedia romántica, Hugh Grant se destacó en personajes de época, como demostró en 'Maurice' (1987) o 'Lo que queda del día' (1993). La adaptación de la novela de Jane Austen es una muestra de ello.

Esta es una de las muchas películas en las que Hugh Grant coincidió con Emma Thompson, la espléndida actriz británica que interpreta a Elinor Dashwood, protagonista del largometraje. El film contaba también con una joven Kate Winslet, que entonces tenía 20 años.

'Un lugar llamado Notting Hill' (1999)

Esta es sin duda la película más icónica de las protagonizadas por Grant, en la que un librero londinense se ve inmerso en una relación con una estrella de cine, a la que da vida Julia Roberts. El choque entre la sencilla vida del personaje de Grant y la pomposidad de su interés amoroso provoca el conflicto, que acaba con él declarando su amor en una rueda de prensa, mientras se hace pasar por el reportero de 'Caballo y sabueso'.

A pesar de que la película funciona como un reloj, ambos protagonistas reconocieron posteriormente que nunca llegaron a entenderse, salvo para acordar no hablarse fuera de cámara, como afirma Vanity Fair.

'El diario de Bridget Jones' (2001)

La historia protagonizada por Renée Zellwegger está basada en la novela homónima de la escritora Helen Fielding. El largometraje relata el triángulo amoroso más famoso del cine reciente: Bridget tiene que hacer frente a sus prejuicios mientras se debate entre sus sentimientos por Mark Darcy (interpretado por Colin Firth) y el editor de su empresa, Daniel Cleaver (Grant).

La película tuvo un éxito asombroso: con un presupuesto de 25 millones de dólares logró recaudar más de 280 millones en todo el mundo, según recoge IMDb. Esto llevó a Universal Pictures a hacer dos secuelas: 'Bridget Jones: Sobreviviré' (2004) y 'Bridget Jone's Baby' (2016). La segunda parte de la saga sería la última gran aparición de Grant en comedias románticas.

'Love Actually' (2003)

Esta película romántica ambientada en la época navideña en Londres cuenta con algunos de los momentos más recordados del cine de este género de las últimas dos décadas. El largometraje tiene un elenco britanico de excepción: Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson, Rowan Atkinson… que protagonizan historias que van desde el amor tierno infantil hasta las agridulces relaciones adultas.

Hugh Grant, en toda esta vorágine de comedia, interpreta a un primer ministro británico que se enamora de su nueva secretaria. El actor se lleva el premio a la mejor escena de la película con su baile en las escaleras de la residencia de Downing Street. Curiosamente, él mismo reconoció en el documental 'A Life on Screen' sobre su carrera que es la escena de la película que más odia.

Bonus: ‘El Atlas de las Nubes’ (2012)

Hugh Grant reconoció para The Hollywood Reporter que ya no recibía ofertas para hacer papeles protagonistas en comedias románticas por estar “viejo, feo y gordo”, algo por lo que de todas maneras se muestra agradecido. Esto le ha animado a explorar otros caminos dentro del cine en los últimos años. Así, ha demostrado sus dotes para películas de espías en ‘Operación U.N.C.L.E.’ (2015), para el cine infantil en ‘Paddington 2’ (2017) o para las películas de gangsters, al intervenir en ‘The Gentlemen’ (2020) de Guy Ritchie.

Pero sin lugar a dudas, ‘El Atlas de las Nubes’ se lleva la palma al conjunto de apariciones más extrañas de Hugh Grant. Entre sus múltiples papeles, destacan las escenas en las que se caracteriza como un heavy en un bar de carretera y en la que encarna a un caníbal en el año 2321.