El homenaje de Antonio Arias a la sanidad pública tras extirparle un tumor renal ante del inicio de su gira con 'Omega': "Me mantienen con vida"

Los detalles El cantante, que fue operado el pasado 22 de mayo, ha mostrado su agradecimiento al amplio equipo sanitario que le atendió con una visita al equipo de Urología del Virgen de las Nieves de Granada.

El artista Antonio Arias, líder de la banda Lagartija Nick, ha agradecido a los sanitarios del hospital Virgen de las Nieves de Granada que hayan hecho posible que vuelva a los escenarios en el 30 aniversario de 'Omega', una gira que disfruta después de que le extirparan un tumor renal. La emblemática banda andaluza inició este sábado en el Festival de la Guitarra de Córdoba la gira 'Omega. 30 aniversario', una cita para conmemorar la fusión entre el cante jondo, la poesía de Federico García Lorca y la influencia de Leonard Cohen que firmaron Lagartija y Enrique Morente.

Antonio Arias se ha subido a este escenario después de ser intervenido por el equipo de Urología del Virgen de las Nieves de Granada de un tumor de riñón que le diagnosticaron justo antes del inicio de esta gira, ahora con Kiki Morente, hijo de Enrique, y la colaboración especial del bailaor Israel Galván.

El cantante, que fue operado el pasado 22 de mayo, ha mostrado su agradecimiento al amplio equipo sanitario que le atendió con una visita a la zona del hospital en la que pasó unos días. Semanas después, se ha reunido con el personal que lo atendió, a los que ha dedicado unas reconfortantes palabras, además de regalarles unos vinilos dedicados de 'El perro andaluz' y 'Eternamente en vivo'. "Estos profesionales, no solo me mantienen a mí con vida, sino también a un sistema de salud general y universal", ha destacado Arias, quien ha defendido un sistema público del que "todos somos parte en algún momento".

Los especialistas le detectaron un pequeño tumor en el riñón que había que intervenir de manera urgente, una premura que hizo que se parase el tren de esa gira y se suspendiese un concierto en el Botánico de Madrid que se retomará este martes. "Pero, a la vez, no solo mejoró mi salud, también la salud del proyecto en el que están implicadas más de 35 personas ya que con mi mejoría ha sido posible continuar hasta finales de año", ha añadido.

Los urólogos Fernando Vázquez y Clara Ramos efectuaron la cirugía laparoscópica para quitarle un tumor renal no muy grande, localizado y detectado a tiempo, lo que ha permitido operar con una técnica poco invasiva que suma ventajas como un menor dolor posoperatorio, menor riesgo de sangrado y menor estancia hospitalaria.

Arias se sintió un poco como en casa en el Virgen de las Nieves ya que su madre, Carmen Solana, fue enfermera en el Materno Infantil y su padre, Antonio Arias como él, celador barbero. "Me hicieron ver el hospital como un organismo vivo desde dentro, valorar el trabajo de todo el mundo, su amistad con los médicos y los entresijos del edificio", ha recordado. El jefe de servicio de Urología, Fernando Vázquez, ha destacado que el cáncer renal representa en torno al 3 % de todos los tumores del adulto y ha detallado que aunque es cada vez es más frecuente, el aumento de pruebas diagnósticas permite también un diagnóstico cada vez más precoz.

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