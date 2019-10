NO TODOS LOS PSICÓPATAS SON ASESINOS

Se calcula que el 1% de la población tiene un trastorno psicopático. Una enfermedad mental que, según los psiquiatras, el cine no ha sabido retratar. No son los villanos histriónicos que nos venden. Tras analizar 400 películas, los expertos concluyen que Bardem en 'No es país para viejos' es el más acertado.