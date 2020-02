El cantante Harry Styles habría sufrido un robo a punta de cuchillo la noche de San Valentín en Londres, de acuerdo con medios británicos. El exvocalista de One Direction fue "amenazado con un cuchillo" el pasado viernes cerca de la medianoche, pero salió ileso del incidente, tras entregar al ladrón una cantidad de dinero no especificada, según recoge 'The Guardian'.

De acuerdo con el 'Mirror Online', Styles se encontraba en Hampstead, al norte de la capital británica, cuando tuvo lugar el atraco, pero mantuvo la calma y rápidamente entregó el dinero a su asaltante.

La Policía Metropolitana de Londres, en declaraciones recogidas por este último medio, confirmó estar investigando un atraco a punta de cuchillo en la citada zona. "Los agentes fueron avisados el sábado, 15 de febrero, por un incidente ocurrido a las 23:50 horas del viernes, 14 de febrero", indican estas fuentes policiales, que precisan que "un hombre en la veintena fue abordado por otro hombre que le amenazó con un cuchillo".

"La víctima no resultó herida, pero se le sustrajo dinero en efectivo", agregan, indicando que no se han producido detenciones en relación con el robo.

Tras el incidente, este martes el cantante actuó en los Brit Awards, donde interpretó la canción 'Falling', una actuación que sus fans han entendido como un homenaje a su expareja, la presentadora Caroline Flack, cuyo suicidio, también el pasado fin de semana, ha conmocionado a Reino Unido.