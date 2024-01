Juan Antonio Bayona se ha alzado con el premio Feroz a 'Mejor dirección' por su película 'La sociedad de la nieve', tan solo tres días después de ser nominado por este mismo film a 'Mejor película extranjera' y 'Mejor maquillaje y peinado' en los Premios Oscar, y contar con 13 nominaciones a los Premios Goya. "No lo esperaba", ha asegurado el director, que dio las gracias a "todos aquellos que me han dado su vida para que la contara". "Si no fuera por ellos yo no estaría aquí", ha continuado.

Pero también aprovechó su intervención para agradecer al autor del homónimo libro, Pablo Vierci, que fue quien le "puso en contacto con esta historia".

"Hay cientos de personas que han trabajado en esta película", ha agradecido el actor, que dio gracias a su "excepcional equipo" de Argentina, Chile, España y Uruguay porque sin ellos "no estaría aquí". También tuvo palabras de agradecimiento para el "casting maravilloso": "Sois el alma de la película", ha asegurado.

Y, es que, como aseguró Bayona al recoger su premio: "Más de 100 millones de personas en todo el mundo han visto ya la película, hecha en España y en español. Y, lo que me hace todavía más ilusión es que de esos 100 millones, hay 400.000 personas que la han ido a ver al cine. De todos ellos es 'La Sociedad de la Nieve'", ha agradecido. Unas cifras ante las que el público no ha podido evitar rendirse con sus vítores y aplausos, en una undécima edición de los Premios Feroz marcada por las acusaciones de violencia sexual contra Carlos Vermut.