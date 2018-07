Guns N' Roses y LCD Soundsystem, cabezas de cartel del festival Coachella

El festival anunció el lunes su cartel para la edición de 2016 en el que también aparecen nombres de artistas como Sufjan Stevens, Ellie Goulding, Ice Cube, Disclosure, Beach House, Grimes, M83 o la mexicana Carla Morrison, entre otros. Los rumores de una reunión de la formación clásica de Guns N' Roses, con el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash a la cabeza, han sido muy frecuentes en los últimos tiempos, pero el festival no confirmó oficialmente quiénes integrarán la banda para su actuación en abril.



La semana pasada, la revista especializada Billboard aseguró citando 'múltiples fuentes' que el aclamado grupo de rock, conocido por sus éxitos 'Sweet Child O' Mine' o 'Welcome To The Jungle', reuniría sobre el escenario del festival Coachella a Axl Rose y el guitarrista Slash, que no tocan juntos desde hace dos décadas.

Tras conocerse el cartel, el guitarrista publicó en su perfil de la red social Twitter una fotografía con el logo del grupo acompañado sobre la imagen del festival Coachella, sin añadir ningún comentario.

Por su parte, el vocalista Axl Rose se hizo eco de la noticia en la misma red diciendo que la actuación de Guns N' Roses estaba 'confirmada' sin más detalles. El festival Coachella también será el escenario de la reunión del influyente grupo de música electrónica LCD Soundsystem, liderado por James Murphy y que se separó en 2011.