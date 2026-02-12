El festival Sónar 2026 pisa el acelerador con 60 nuevas actuaciones y un formato histórico en Barcelona

Sónar 2026 suma más de 60 nuevas actuaciones y refuerza su cartel con nombres como The Prodigy, Dom Dolla, Speedy J (con su proyecto STOOR) y el innovador directo de Reinier Zonneveld junto a una IA. Estas incorporaciones se añaden a artistas ya anunciados como Kelis, Skepta, Charlotte de Witte o Amelie Lens.

El festival Sónar 2026 ha dado un nuevo impulso a su programación revelando más de 60 nuevas actuaciones y desvelando detalles clave de su renovada estructura, a poco más de cuatro meses de su celebración en Barcelona.

La 33ª edición del festival se celebrará del 18 al 20 de junio y, por primera vez en su historia, se desarrollará íntegramente en un único recinto, la Fira Barcelona - Gran Via, con múltiples escenarios tanto en espacios interiores como al aire libre.

Entre las nuevas incorporaciones al cartel destacan nombres como The Prodigy, el proyecto de improvisación 360º STOOR liderado por Speedy J, el DJ australiano Dom Dolla y espectáculos innovadores como el show R2 (b2b IA, Holographic AV) de Reinier Zonneveld junto a una inteligencia artificial entrenada con su propia música.

Estos artistas se suman a los ya anunciados previamente -como Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire, Modeselektor, Chris Stussy o WhoMadeWho-, consolidando un cartel de gran diversidad estilística que combina figuras icónicas con talento emergente internacional.

El programa musical incluirá cuatro escenarios el jueves 18 de junio y seis escenarios el viernes 19 y el sábado 20, con actuaciones tanto nocturnas como vespertinas, ideadas para ofrecer una experiencia continua y sin interrupciones para el público.

Paralelamente, Sónar+D, el espacio dedicado a la innovación en creatividad digital, tecnología y diseño, se reinicia completamente en 2026 con una nueva sede en el centro de Barcelona: la Llotja de Mar. Este espacio acogerá actividades en horario de mañana y tarde los días 18 y 19 de junio, y también estará presente dentro del recinto principal del festival con instalaciones inmersivas y un nuevo SonarHub -punto de encuentro para proyectos y creadores-.

Dentro de la semana del evento, Sónar también pondrá en marcha Sónar Kids, un programa creativo para familias en el Parc del Fòrum el sábado 20 de junio, así como una serie de fiestas y actuaciones OFFSónar que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad desde el jueves hasta el domingo, consolidando a Barcelona como epicentro mundial de música, innovación, tecnología y creatividad.

Las entradas para el festival y las actividades de Sónar+D ya están disponibles a través de los canales oficiales de venta del evento.