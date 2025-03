Las lágrimas de Zoe Saldaña por su Oscar a Mejor Actriz de Reparto: "Me lo han dado por un papel hablando en español"

En la categoría a Mejor Actriz de Reparto, no ha habido sorpresas, como sí ha ocurrido en el de Mejor Actriz Protagonista, y Zoe Saldaña se ha llevado el Premio Oscarpor su papel en Emilia Pérez. Y es que, tras haber ganado otros premios como el BAFTA por su magnífica interpretación, la actriz no ha podido contener sus lágrimas al recoger la estatuilla. Un emotivo momento en el que ha recordado sus orígenes.

"Soy la primera estadounidense de origen dominicano en ser premiada por la Academia", ha destacado la actriz, que ha señalado a su madre, presente entre el público. "Voy a recibir un premio por un papel en el que pude cantar y hablar en español, mi abuela, si estuviera aquí estaría encantada, esto es para ella", ha afirmado Zoe Saldaña, que ha terminado su discurso con un "muchas gracias" en español.

No obstante, Zoe Saldaña no ha sido la única en hacer un icónico discurso. Kieran Culkin, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película 'A Real Pain', ha bromeado con su mujer, sentada en una de las butacas. "Dije que quería un tercer hijo porque ella dijo que si ganaba el premio me daría el niño, resulta que dijo eso porque no creía que yo fuera a ganar, me volví hacia ella y le dije que, realmente, quería cuatro", ha destacado el actor, que ha recordado a su mujer sus palabras: "Amor de mi vida, de poca fe, sin presión, te amo, pongámonos manos a la obra con esos niños".