José Luis Cuerda logró hacer historia del cine. Su legado quedará impecable en el séptimo arte español, donde hoy muchos lloran su pérdida. Cuerda logró que el humor absurdo traspasara la gran pantalla. Eso sí, él renegaba de llamarlo "surrealismo": "Porque el surrealismo es lo automático, lo sin cálculo ni medida, y eso en cine no puede ser".

Si hay una película que pueda definir la línea del coloso director es 'Amanece que no es poco', un film que ha sido considerada la obra cumbre del humor absurdo y que incluso cuenta con su propia asociación encargada de su difusión y promoción: 'Amacentistas'.

Tal es la herencia cinematográfica que promulga José Luis Cuerda que hay frases de su película estrella que siguen representando su cine más de 30 años después. Por eso, laSexta ha hecho una selección de las mejores:

1. "¡Se me está muriendo divinamente, te lo juro! De los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar".

2. "Si es que estoy deprimido, déjeme en paz". - "Anda y vete por ahí a pasear la depresión esa".

3. "Calabaza, yo te llevo en el corazón".

4. "Como sabéis, mañana hay elecciones y siguiente nuestra costumbre tenemos que decidir primero quien se presenta a puta, segundo quienes se presentan a adúlteras, tercero si hay alguna que quiere meterse monja y cuarto si hay alguna que le interese ser marimacho".

5. "Mírale tú que gracia, cojito para toda la vida"

6. "¡Alcalde: todos somos contingentes, pero tú eres necesario!"

7. "Déjate, déjate, que un hombre en la cama es un hombre en la cama"

8. "Pues yo creo que me voy a sacar la chorra"

9. "Eres minoría étnica; bueno, minoría étnica y negro como un tizón".

10. "Yo es que he pensado que a mí también me gustaría ser intelectual, como no tengo nada que perder"

11. "Trae algo de Góngora, que tengo yo cuerpo de Góngora…"

12. "Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta? Porque pueden ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas"

13. "¡Oye, hace mucho que no me acuesto yo con tu padre ¡con lo putero que es! -Es que se está muriendo…-¡Anda, pues será eso!"

14. "Lo de dar guantazos es un esquema muy sintético que conviene utilizar poco, y utilizarlo bien. Casi en plan poético, diría yo. ¡Zas-zas! Como algo prodigioso. ¿Tú me entiendes?"

15. "También ha salido que los de la invasión se tienen que ir".