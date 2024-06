El festival 'Love the 90's' ha dado un paso más y se ha consolidado como el mayor evento mundial dedicado a la música de los años 90. Celebrado en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid, la cita de este año ha reunido a más de 35,000 asistentes en una jornada que ha sido una auténtica fiesta de nostalgia y diversión.

Organizado por Sharemusic!, el festival contó con cinco escenarios espectaculares, diseñados por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España. Cada escenario ofrecía una experiencia única, permitiendo a los asistentes disfrutar de los mejores temas de Dance, Pop-Rock, los hits veraniegos más populares, y por primera vez, un escenario dedicado exclusivamente a la música Tecno de los 90.

La puesta en escena fue impresionante, con más de 70 artistas actuando en directo. Los shows, sincronizados con pirotecnia, iluminación y efectos láser, estuvieron a la altura de las grandes giras internacionales. Además, Sharemusic! recreó un ambiente veraniego con el Escenario Playa, lleno de elementos icónicos de la década de los 90.

El Escenario Dance fue uno de los más concurridos, con actuaciones inolvidables de artistas como Gala, quien arrancó la noche con su emblemático "Freed from Desire", y Eiffel 65, que hizo vibrar a todos con "Blue (Da Ba Dee)". 2 Unlimited llevó la energía al máximo con sus éxitos "No Limit" y "Twilight Zone", mientras Ultra Naté deslumbró con su inconfundible "Free". Snap! y su "Rhythm Is a Dancer" mantuvieron al público en constante movimiento, y ICE MC trajo un toque de rap con "Think About the Way". La presentación de Fernandisco añadió un toque nostálgico, recordando sus tiempos como uno de los DJs más influyentes de la época.

En el Escenario POP Repsol, Jon Secada se llevó una de las mayores ovaciones de la noche con su emotiva interpretación de "Just Another Day". Fools Garden encantó con su eterno "Lemon Tree", y Nacha Pop hizo cantar a todos con "La Chica de Ayer". Rafa de La Unión y su "Lobo Hombre en París" fueron un viaje directo a los corazones de los asistentes, mientras Modestia Aparte y Alejo Stivel recordaron los días dorados del pop español.

El Escenario Playa ofreció un ambiente festivo y relajado con Lou Bega encendiendo la fiesta con "Mambo No. 5". Real McCoy hizo bailar a todos con "Another Night", y Whigfield recreó su clásico "Saturday Night" con una energía contagiosa. King África, con su carisma inigualable, puso a todos a bailar con "La Bomba", mientras Azúcar Moreno y su "Solo Se Vive una Vez" trajeron el flamenco-pop al evento. Locomía, con su estética y baile únicos, revivieron el glamur de los 90.

En el Escenario Tecno, Information Society fue el destacado con su futurista "What's on Your Mind (Pure Energy)", que llevó a los amantes del género a un éxtasis musical. Cristian Varela, con su set especial de los 90, mostró por qué es uno de los DJs más respetados de la escena. N3uron4l aka DJ Pepo y Marion de Invisible Limits mantuvieron el ritmo elevado, mientras Steve Hovington de B-Movie y Mark Shaw de Then Jerico agregaron un toque internacional al escenario.

Además de la música, el festival ofreció una área chill out, una zona de picnic, restauración y una zona de atracciones, asegurando que los asistentes tuvieran una experiencia completa y agradable. La combinación de talento, tecnología y una impecable organización hicieron de 'Love the 90's 2024' un evento inolvidable.

Madrid despidió la noche con la certeza de que la magia de los 90 sigue viva en el corazón de muchos, y que la música tiene el poder único de unir generaciones y crear recuerdos imborrables. La edición de este año ha dejado una huella imborrable en el calendario de festivales de la ciudad, y los fanáticos ya están esperando con ansias la próxima edición de 'Love the 90's'.