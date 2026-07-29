Hallan muerto en su casa a DJ Kavinsky, autor de 'Nightcall' y quien cerró los Juegos Olímpicos de París

El artista, de 50 años, murió en su domicilio, donde no se hallaron signos "sospechosos". La principal hipótesis es que sufrió un ictus, ya que se había quejado de dolores de cabeza días antes.

Vincent Belorgey, más conocido por su nombre artístico DJ Kavinsky, ha sido hallado sin vida en su domicilio de París a los 50 años, según ha informado el diario 'Le Parisien'. La Fiscalía parisina ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte, si bien ha señalado que los servicios de emergencia "no encontraron indicios sospechosos" en el lugar donde falleció el músico. La información de que dispone el medio francés apunta a que podría haber sufrido un ictus, ya que, según varias fuentes, Belorgey se había quejado de dolores de cabeza en los últimos días.

El DJ francés, autor del tema 'Nightcall' de la película 'Drive' (2011), fue el encargado de poner la banda sonora, junto a la cantante belga Angèle, a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París de 2024. La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, ha señalado que con la muerte del DJ "Francia pierde a una de sus voces más singulares", autor de una música "bailable y nostálgica" que "seguirá atravesando generaciones y fronteras".

Nacido en Barbès, un suburbio del norte de París, era hijo de una enfermera y reivindicaba precisamente el hecho de haber nacido en el extrarradio. "No nací en una cuna de oro. Soy el mayor de tres hermanos. Mi padre vendía fotocopiadoras y calcetines (...). Mi madre se encargaba de todo. Yo me dedicaba a hacer travesuras", explicó en una entrevista en 'Le Parisien' hace unos años.

Belorgey ha aparecido en varias películas de su también amigo Quentin Dupieux, otro músico de la electrónica cuyo nombre artístico es Mr. Oizo, pero fue en 2011 cuando se dio a conocer por poner música a la película 'Drive', protagonizada por Ryan Gosling. Según explicó en aquella entrevista, 'Nightcall' le cambió la vida.