Rosa María Sardà ha fallecido hoy a los 78 años. La veterana actriz, que padecía cáncer desde hace años, destacaba hace meses en una entrevista con Jordi Évole que la enfermedad estaba "controlada", aunque confesaba que no creía que al cáncer "se le pueda ganar":

"El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un "match" de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana", decía la actriz.

Sardà, que ganó dos Goyas como Mejor Actriz de Reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' y recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia, entre otros reconocimientos, ha sido una mujer fuerte que nunca dudó en hablar claro de cualquier tema.

"Me costó muchísimo que me tomaran en serio. He tenido que ensuciarme mucho las manos"

En una entrevista con su hermano Xavier Sardà en laSexta Noche, ella misma hablaba de su familia, de su relación con su madre, sus comienzos como actriz y sus dificultades económicas cuando falleció su madre. "De repente, un día me levanté y vi que era una vieja. Yo no me había dado cuenta y es duro. Y uno se pregunta que ahora qué. 'Lo que el viento se llevó' ya no lo voy a hacer, pero tengo estos papeles que me dijeron que estaban bien así que una nueva experiencia", explicaba Rosa María Sardà.

"Me costó muchísimo que me tomaran en serio. He tenido que ensuciarme mucho las manos y hacer muchas tonterías hasta que alguien me ha hecho hacer cosas espléndidas", decía Sardà sobre su carrera en el cine y en el teatro.

Cine, teatro y también literatura... en diciembre de 2019, Sardà publicó su autobiografía, 'Un incidente sin importancia', de la Editorial Planeta, dónde ella misma recopilaba recuerdos de sus seres queridos en textos escritos en los últimos 10 años.

"Algunos de mis amigos han ido desapareciendo y he hecho amigos jóvenes que un día, en una reunión, escucharon uno de mis cuentos que yo leí, les encantó y me empujaron a editarlo", contaba Rosa María a su hermano Xavier.

