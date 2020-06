Antonio García Ferreras ha pronunciado unas emotivas palabras minutos después de conocerse la muerte de la actriz Rosa María Sardà a los 78 años por un cáncer.

"La gran Rosa María acaba de fallecer, llevaba tanto tiempo peleando contra el cáncer, pero nos ha dejado, formó parte de nuestras vidas, de los que éramos unos apasionados de la televisión, del cine, del teatro", ha arrancado el director de Al Rojo Vivo.

"Era un huracán, era tremenda, era toda una fuerza", así ha descrito el presentador a la actriz, hermana de Javier Sardà, colaborador del programa. Al Rojo Vivo ha querido recordar sus palabras pocos días después de los atentados de Barcelona: "Nos apreciaba y nos quería y como la queríamos, estabamos con ella hace tan solo dos años, después del atentado de Las Ramblas, de sus Ramblas, en su Barcelona".

Conmovida por los trágicos hechos que se vivieron ese verano de 2017 en la ciudad Condal, Sardà aseguraba que debíamos estar "delante de la adversidad". "Debemos estar en la Rambla para demostrar que nuestro miedo no hará que no estemos donde debemos estar siempre, delante de la adversidad, sacar esa valentía que casi no tenemos", aseguraba.

"Es muy triste que nos una solo la gran desgracia, ¿por qué no comprendemos de una vez que debemos de respetarnos mutuamente y dejar que cada uno viva su vida, su religión y su forma de moverse por el mundo? No lo entenderé nunca", zanjaba visiblemente afectada por la situación.

Ferreras también ha recordado la última entrevista que la actriz dio en laSexta. Una charla muy especial con su hermano Javier Sardà donde relató su dura lucha para hacerse un hueco como actriz. "Ella decia 'a lo mejor no he conseguido ser la actriz que yo quería ser' porque cuando empezó no la tomaban en serio, pero era un huracán, un vendaval, era tremenda", ha señalado el periodista.

En esa entrevista, Rosa María revelaba que le "costó muchísimo" hacerse respetar en el mundo de la interpretación: "A lo mejor no he conseguido ser la actriz que yo quería, quería ser otra cosa, me costó muchísimo que me tomaran en serio, he tenido que ensuciarme mucho las manos y hacer muchas tonterías hasta que alguien me ha hecho hacer cosas espléndidas como Luis Pascual, como Fabià, que es uno de los primeros que creyó en mi".

"La queríamos a ella, ella nos seguía tanto, Javier hoy tiene nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño porque ella era muy grande", ha zanjado Ferreras visiblemente emocionado.