Durante el confinamiento por coronavirus, Jordi Évole charló con Rosa María Sardá a través de una videollamada. Ahora, el periodista y el programa se despiden de la actriz, que acaba de fallecer a los 78 años, mostrando un vídeo inédito de esta charla junto a un emotivo mensaje: "Este fragmento no lo emitimos. Porque tenías razón, Rosa María. No estábamos preparados para que te fueras". "Ojalá esta semana no hubiera existido nunca", ha escrito Évole.

Lo de Évole hace referencia a la reflexión que realizó Rosa María en el vídeo, en donde afirmaba que "la gente no está preparada" para la muerte. "Morirse es una consecuencia de estar vivo, forma parte de ello", destacaba la actriz que resaltaba que mientras "hay culturas en las que se prepara a la gente para morir", en la nuestra las personas "no están preparadas"