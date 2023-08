Este viernes, 4 de agosto, tenía que estrenarse en salas una cinta protagonizada por Tilda Swinton, pero finalmente no lo hará. La huelga no solo impide trabajar; también, prohíbe a actores y actrices promocionar sus películas. Y sin promoción, pocos se arriesgan a estrenar. Ni siquiera Tom Cruise, cuyo nombre ya debería ser suficiente reclamo.

Él, que pone en riesgo su vida rodando cada una de sus películas, ha decidido que con el dinero no se juega y la segunda parte de 'Misión Imposible 7' tendrá que esperar un poco más. De igual forma, poco tiempo de reacción ha tenido el Festival de Venecia para encontrar sustituta al largometraje que inauguraba esta edición el próximo 30 de agosto. El elegido era 'Rivales', la nueva obra de Luca Guadagnino, el director de 'Call me by your name'.

Sin posibilidad de pasear a Zendaya por la alfombra roja, han optado por ceder el honor a otros; en concreto, al equipo de 'Comandante', una producción italiana. Y habrá que ver cómo afecta a los Oscar. El tercer trimestre del año es el favorito para estrenar eso que llaman "películas oscarizables".

Pues, de momento, los lanzamientos en esas fechas de dos de esas "oscarizables", como son la segunda parte de 'Dune' y la adaptación del musical de 'El color púrpura' están en el aire. Todo depende de lo que ocurra este viernes, cuando se reúnan de nuevo actores, guionistas y productores.