Políticos y compañeros de profesión han dedicado un emotivo adiós a Pilar Bardem, la matriarca de una saga de actores que ha fallecido a los 82 años en Madrid a causa de una enfermedad pulmonar. "Luchadora", "comprometida" o "generosa" son algunos de los calificativos con los que se han llenado las redes para despedir a la artista, quien estuvo comprometida siempre con los derechos sociales.

"Nos deja su enorme legado en cine, teatro y televisión. Pero la gran Pilar Bardem era, por encima de todo, una defensora de la igualdad, la libertad y los derechos de todas y todos. Un sentido abrazo a su familia y seres queridos. Su recuerdo estará siempre con nosotros", ha expresado Pedro Sánchez en su perfil de Twitter.

Por su parte, Yolanda Díaz ha destacado que la actriz "encarnó el poder de las mujeres sobre el escenario, en la gran pantalla, también en la vida". "Fue ejemplo de sabiduría, de integridad, siempre consciente del incalculable legado de los cómicos de nuestro país. Todo mi cariño para su familia. La recordaremos siempre", ha expresado la ministra de Trabajo.

En la misma línea, Irene Montero ha declarado que Bardem "siempre será una mujer referente de nuestro cine y teatro, de nuestra cultura, y un ejemplo de compromiso con la democracia". "No vamos a olvidar que con tu vida has hecho este mundo mejor", ha dicho la ministra del Gobierno, quien ha enviado, además un "abrazo amigo" a sus hijos y "toda su gente".

Además, otros nombres del mundo de la política, como Miquel Iceta, Ione Belarra, Manuela Carmona, Íñigo Errejón o Alberto Garzón han querido despedirse de la actriz en Twitter. "Se nos va Pilar Bardem, una artista inmensa que, además, estaba profundamente comprometida con la cultura y el avance social en España y en el resto del mundo. Siempre apoyó las causas solidarias y fraternas. Un abrazo enorme a sus familiares", ha publicado el ministro de Consumo.

El mundo de la cultura también ha dedicado unas emotivas palabras a la actriz, como el actor Juan Diego Botto, quien se ha mostrado visiblemente afectado por el fallecimiento de Bardem: "No quiero creerme este noticia. No quiero pensar que ya no está. Una de las mejores personas que he conocido. Generosa, luchadora, comprometida, excelente compañera, gran actriz, solidaria, amable, libre. Abrió caminos para los que vinimos detrás. Que la tierra te sea leve, amiga".

Ismael Serrano, Eduardo Noriega, Rozalén, Antonio Banderas o Santiago Segura han sido otros miembros del mundo de la cultura que han reaccionado a la muerte de Bardem en Twitter. En el caso de Segura, este la ha definido como "una mujer fuerte y guerrera, inteligente y comprometida, una actriz con personalidad y carisma, una madre que ha inculcado a sus hijos, Monica, Javier y Carlos los valores que los han convertido en las excelentes personas que son" "Lo siento muchísimo", ha expresado.

Por su parte, Dario Adanti, cofundador de la revista satírica 'Mongolia', ha homenajeado a la artista con una ilustración en la que afirma: "Pilar se acaba de mudar a la memoria popular. Bienvenida seas a tu nueva casa".

Comprometida con los derechos sociales

La actriz, que formó parte de más de 80 películas, fue tan conocida por su profesión como por sus luchas contra la guerra y por la cultura, así como con las causas silenciadas y quienes combatieron el franquismo. Además, alzó la voz contra la violencia machista que ella misma sufrió, y llevó su compromiso a la lucha laboral de los intérpretes.